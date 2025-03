Il Como si allena agli ordini di Fabregas in preparazione per la sfida di sabato 29 marzo con gli azzurri. Assenti per le convocazioni nelle nazionali i vari Nico Paz, Braunoder, Fadera e Ali Jasim. Il tecnico spagnolo sta lavorando a livello tattico sia sul 4-2-3-1 sia sul 4-3-3, parrebbe essere questo secondo assetto quello più applicabile contro gli azzurri. Ricordiamo che ai lariano, nella prossima gara di campionato, mancheranno Nico Paz e Dele Alli per squalifica, oltre all’infortunato (stagione finita) Dossena.

Il tridente d’attacco comasco dovrebbe essere formato da Diao, Strefezze e l’ex, Cutrone. Butez andrà tra i pali, la difesa a quattro dovrebbe prevedere Smolcic, Goldaniga, Kempf e Valle. In mezzo agiranno Caqueret, Perrone e Da Cunha.