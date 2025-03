Gli Azzurri di mister D’Aversa, al netto degli assenti per le nazionali, vanno avanti con il loro lavoro in vista della ripresa della stagione. La prossima tappa, anche se giocheremo tra poco più di una settimana è Como, contro l’unica squadra che per ora ha perso al Castellani. Arrivano notizie buone dall’infermeria visto che Solbakken, Viti e Fazzini sembrano esser pronti per la convocazione in vista della prossima sfida. Si allena a parte Grassi, dopo l’operazione alla mano, e si allenao a parte anche Anjorin e Maleh; per l’inglese ed il marocchino potrebbe volerci ancora un po’ di tempo e potrebbe essere verso il Cagliari il loro rientro.

Da un punto di vista tattico, come già raccontato, si lavora sui soliti 3-4-2-1 e 3-5-2. I freschi recuperati potrebbero partire dalla panchina, ed avere magari la loro “prima” titolarità” nella gara di Coppa Italia del 1 Aprile. Rispetto alla sfida di Torino potrebbe non essere sbagliato pensare a Goglichidze in campo con Marianucci spostato sull’altra fascia, attenzione però anche a De Sciglio che sta lavorando molto bene. Difficile che si riveda Sambia dal primo minuto.

Cresce la condizione di Kovalenko che ambisce a giocarsi un posto negli undici. In crescita anche Ebuehi ma dovrebbe esser ancora presto per rivederlo in partita.