Grande entusiasmo a Bologna per la stagione che sta vivendo la squadra di Vincenzo Italiano e i tifosi hanno già risposto presente per la semifinale di andata di Coppa Italia al Castellani con l’Empoli il 1° aprile alle ore 21:00.

L’Empoli ha dedicato ai supporters rossoblù due settori: curva sud, da 3.100 posti e la tribuna laterale sud, adiacente al settore ospiti, da 767 posti e entrambi i settori sono già andati esauriti in poche ore con lunghe code sia ai punti vendita che online.

Da martedì prenderà il via la vendita libera dei biglietti e chiunque può acquistare in ogni altro settore dello stadio senza limitazioni. Facile prevedere che saranno presenti molti di più dei quasi 4000 tifosi rossoblù che hanno già acquistato il biglietto. Adesso tocca al popolo azzurro rispondere per regalare una bella serata di calcio a Empoli e per ringraziare la squadra per lo storico traguardo raggiunto.