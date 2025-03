Il giocatore azzurro Giuseppe Pezzella ha parlato all’edizione odierna de “La Nazione”.

Col Torino un altro boccone amaro da ingoiare…

“Abbiamo fatto una grandissima prestazione, solo che nell’ultimo periodo ci gira un pò male. In questo momento dobbiamo guardare tutto, anche il pelo nell’uovo. Sicuramente potevamo fare meglio in occasione del gol subito però dobbiamo ripartire dalla prestazione che comunque c’è stata.”

La sosta è forse arrivata nel momento giusti, come la state sfruttando?

“La stiamo sfruttando per lavorare come facciamo sempre sotto l’aspetto fisico, tecnico e tattico. Ci stiamo preparando al meglio per il rush finale della stagione.”

Alla ripresa mancheranno nove giornate, bene le prestazioni ma adesso servono i punti…

“Si, sicuramente dovremo essere molto più “sporchi” per cercare di fare di tutto per portare a casa i risultati e quindi i punti. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutte, dovremo mettere in campo la grinta e la determinazione che ci hanno sempre contraddistinto nelle prestazioni, purtroppo meno nei risultati, purtroppo meno nei risultati, quantomeno nell’ultimo periodo.”

A livello individuale quest’anno ha trovato continuità, è questa sua condizione a farvi sviluppare gioco soprattutto a sinistra?

“E’ vero, sto trovando grande continuità, mi sento bene. Se giochiamo molto a sinistra vuol dire che i miei compagni si fidano di me, questo mi fa piacere, ma è anche grazie a loro se riesco a rendere così.”

Sta pesando di più la difficoltà a segnare o il fatto di subire troppe reti?

“Purtroppo molte volte arriviamo lì senza poi concretizzare. Stiamo lavorando molto su questo aspetto.”

Come si inverte il trend di questo ultimo periodo?

“Continuando a fare prestazioni di questo tipo, perchè basta un episodio per cambiare un campionato. Noi lo sappiamo e stiamo lavorando per determinare e portare dalla nostra parte l’episodio.”

Ad aprile poi c’è la Coppa Italia, è possibile l’ennesima impresa?

“Tutto è possibile nel calcio, lo abbiamo dimostrato eliminando Torino, Fiorentina e Juventus. Quindi, perchè no? Siamo dentro, perchè non crederci”