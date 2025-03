Nuovo cambio su una panchina di Serie A. La Juventus, infatti, ha deciso di esonerare Thiago Motta visti i deludenti risultati della squadra e i pessimi rapporti con gran parte dello spogliatoio. Al suo posto arriva Igor Tudor, già in bianconero sia da giocatore che da vice allenatore di Pirlo. L’accordo dovrebbe essere fino a giugno e poi la società valuterà quanto fatto per un eventuale conferma. L’obiettivo primario è la qualificazione alla prossima Champions. L’allenatore croato torna così in panchina dopo le esperienze con Marsiglia e Lazio.

Nella giornata di oggi dovrebbero arrivare i relativi annunci ufficiali e la firma sul contratto poi da domani inizierà il lavoro sul campo che porterà Tudor al debutto sabato prossimo con il Genoa.