Riprede oggi il lavoro degli azzurri e si entra nella settimana che porterà alla sfida di Como. Con i lariani, in una gara non semplice nonostante le assenze di Nico Paz e Dele Alli, sarà obbligatorio tornare a muovere la classifica. La squadra di Fabregas non è ancora salva e cercherà, alla nostra stregua, punti importanti. Nell’attesa del rientro dei nazionali, D’Aversa potrà iniziare a contare su qualche rientrante dall’infermeria come quelli di Solbakken, Viti e si spera anche Fazzini. Cresce la condizione di Ebuehi e la settimana poi ci farà capire qualcosa in più su Maleh ed Anjorin.

Crediamo che in partenza, salvo poi sorprese, non verrà schierato nessuno dei sopracitati. Sappiamo però quanto hanno pesato queste assenze proprio nell’ottica dei cambi e di una seconda parte di gara che per gli azzurri è sempre più complessa della prima. Non dovrebbe recuperare Zurkowski ancora alle prese con un fastidio al ginocchio.

Da quest’oggi la squadra tornerà ad allenarsi al Sussidiario, allenamento in programma per le 11:00.