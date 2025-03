Nove gare al termine, cinque in casa e quattro in trasferta. L’obiettivo minimo deve essere quello di raggiungere quota 36, quindi ancora 14 punti da mettere in cascina. Chiaro è che non farà differenza da dove questi arriveranno, ma il fattore Castellani dovrà inevitabilmente fare la differenza, al contrario di quello che invece non è stato fin qui. Le mura amiche non hanno infatti detto bene ai nostro, usciti vincitori una sola volta (Como) e penultimi se la classifica si basasse solo sulle gare giocate in casa. Al contrario, l’Empoli targato trasferta sarebbe ad oggi ampiamente salvo con ben sei squadre dietro. Al Castellani, di qui alla fine della stagione, dovranno arrivare nell’ordine : Cagliari, Venezia, Lazio, Parma e Verona. Tre di queste squadre sono tra quelle che fuori casa hanno ad oggi un rendimento più basso del nostro, con invece la Lazio ad essere una delle migliori squadre fuori casa.

Numeri alla mano, difficilmente basteranno quelle tre gare (ponendo virtualmente i tre punti a nostro favore) per poter strappare il biglietto per la prossima serie A. Servirà quindi che qualcosa arrivi anche da una delle altre due, con il Verona che arriverà ad Empoli per chiudere la stagione. Se dal Castellani c’è la necessità di un inversione di marcia, bene però che fuori casa si mantenga almeno l’attuale media punti specifica che è di 0,93. Como, Napoli, Fiorentina ci aspettano a casa loro, senza dimenticare che la penultima giornata sarà a Monza contro i biancorossi che potrebbero essere già matematicamente retrocessi.

Ovviamente non c’è cosa più sbagliata che fare i conti senza l’oste, l’unica cosa da poter dire è che nelle prossime sfide interne il Castellani dovrà essere un inferno per tutti !