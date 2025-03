Siamo nella settimana dell’ultima sosta per le Nazionali, poi alla ripresa si entrerà nel rush finale del campionato quando mancheranno nove giornate al termine. Per quanto riguarda lo scudetto Inter, Napoli e Atalanta sono racchiuse in sei punti. La sensazione è che l’Inter sia la squadra più forte e con maggiori possibilità, a favore di Napoli e Atalanta il fatto di non avere nessuna coppa da giocare a differenza della squadra di Inzaghi ancora impegnata in Coppa Italia e Champions League. Grande bagarre anche per la corsa Champions con sei squadre in sei punti ( Bologna, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Milan). Grande momento del Bologna che in questo momento è da solo al quarto posto e della Roma che ha conquistato ben sei vittorie consecutive ma che ha perso Dybala per almeno un mese mentre in grande crisi di risultati è la Juventus di Motta con il tecnico che si gioca la panchina nella prossima gara con il Genoa.

Per quanto riguarda la lotta salvezza, dopo gli ultimi risultati, sembra una corsa ristretta a queste squadre; Cagliari, Lecce, Parma, Empoli, Venezia per evitare i due posti che retrocederanno con il Monza, più staccato all’ultimo posto, e ormai senza quasi nessuna speranza. La squadra azzurra attualmente al terz’ultimo posto è distante tre punti dalla coppia Parma-Lecce. Con l’ultima vittoria ottenuta a Udine, il Verona ha compiuto un bel balzo in classifica portandosi a 29 punti agganciando il Como che riteniamo non essere a rischio retrocessione vista la grande qualità della rosa a disposizione di Fabregas.

Come detto, nove finali al termine della stagione per emettere i verdetti finali, tanti scontri diretti con gli azzurri che adesso avranno un margine di errore ridotto quasi a zero perché, come anche dichiarato dal Ds Gemmi nel pregara di Torino, per arrivare alla salvezza serviranno almeno quattro vittorie. Il calendario azzurro propone, oltre alla trasferta a Como dopo la sosta, sulla carta gare proibitive con Napoli, Lazio e Fiorentina mentre ci saranno gli scontri da non fallire con Cagliari, Venezia, Parma, Monza e Verona. Tra le altre squadre il calendario forse più difficile appare quello del Parma ma come sappiamo ogni anno nei finali di stagione può succedere sempre di tutto….