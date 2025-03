Francesco Parravicini, ex allenatore alla Pro Sesto del nostro difensore Luca Marianucci, ha rilasciato alcune parole sul giocatore in un intervista rilasciata sulle frequenze di Radio Capri.

Caratteristiche?

“È un giocatore fortissimo e ha tutto per diventare un top, non mi stupirei se tra qualche anno diventasse un top anche in chiave la Nazionale. Ha struttura e tecnica, è forte muscolarmente ed è veloce. Inoltre ha una grande sicurezza, è il classico livornese, è un napoletano del Nord (ride ndr). Fumantino? No, ha una forte personalità, è un po’ strafottente. Ciò è un punto di forza ma a volte può diventare un difetto perché gioca con così tanta sicurezza che può incappare in qualche errore come mi è capitano l’anno scorso quando l’allenavo”.

“Simile a Koulibaly? Lo vedo poco simile a Koulibaly. Secondo me, facendo le dovute proporzioni, ha qualcosa di Van Dijk perché l’olandese ha questa grandissima fisicità abbinata a tecnica e velocità. Marianucci ha queste stesse caratteristiche. Non a casa l’anno scorso l’ho provato anche in mezzo al campo. Inoltre ha anche Marianucci il lancio lungo e il cambio gioco come Van Djik”.

Sulle cifre:

“Questa valutazione di 9 milioni non è alta perché è un 2004 e il panorama di difensori italiani è povero, quindi il Napoli si è mosso in anticipo. Giusto mollare Comuzzo a 40 milioni? Il Napoli non ha fatto bene, ha fatto benissimo. La società partenopea non sbaglia mai queste operazioni. Comuzzo vale davvero 30 milioni più di Marianucci? No, per me Marianucci è il profilo più forte che c’è in circolazione tra i giovani, è superiore a Comuzzo. Queste sono tutte cose che gli ho detto ma ripeto se tra due anni fosse titolare in Nazionale non mi sorprenderei”.