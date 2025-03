L’attaccante azzurro Christian Kouamè è intervenuto ai microfoni nel dopo gara di Como.

Sono felice per il gol, lo volevo e per me vale tanto. Si poteva fare forse qualcosa in più, sono contento però che abbiamo preso questo punto. Ci ho creduto fino alla fine, volevo dare un contributo alla squadra e sono soddisfatto di aver fatto gol. Dobbiamo fare un passo in avanti, le occasioni le creiamo. Arriviamo sempre lì, occorre più cattiveria e dobbiamo lavorare sodo”.

Sull’andata della semifinale di Coppa Italia in programma martedì col Bologna

“È una partita non facile, il Bologna è una squadra forte. Dobbiamo affrontarlo come abbiamo fatto con la Juve e dare il massimo”