Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti da Como con un pareggio:

VASQUEZ: 6,5 Rientra quest’oggi a sorpresa per scelta tecnica. Primo tempo inoperoso, bravo nel finale a disinnescare alcuni potenziali pericoli. Sul gol non può niente

GOGLICHIDZE: 5 Diao lo mette diverse volte in difficoltà e rischia anche di prendere due gialli. Sul gol preso si perde completamente Douvikas. Continua il periodo “no” del georgiano.

SOLBAKKEN: 5,5 Felici nel rivederlo in campo ma il suo ritorno è in linea con il poco che aveva fatto intravedere prima dello stop.

MARIANUCCI: 6,5 Gara attenta e di precisione. Ci sono diverse letture fatte molto bene e nel finale è bravo a chiudere su Ikone.

VITI: 6 Si vede che ancora non è al meglio, ma è stato importante riaverlo in campo. Qualche indecisione ma tutto sommato Mattia da garanzie la dietro.

FAZZINI: 5,5 Il voto tiene ovviamente di conto del rosso diretto che prende nel finale e che mette in difficoltà la squadra. Il suo rientro in campo è stato ampiamente sufficiente ed è lui che da via all’azione del gol azzurro.

GYASI: 6 Diversi duelli con Moreno e Cutrone, alcuni persi ma latrettanti vinti con esperienza e personalità. Nella parte finale qualche errore di troppo.

DE SCIGLIO: S.V.

GRASSI: 6 Comincia con un po’ di confusione con un brutto passaggio arretrato e impreciso che regala un corner al Como. Col passare dei minuti cresce e nel finale di primo tempo colpisce il palo con un colpo di testa.

HENDERSON: 6 Lotta su ogni pallone cercando di contenere l’inizio asfissiante del Como. Bravo in fase di filtro, poco incisivo quando deve costruire.

BACCI: 6 Porta a casa il compito che gli assegna D’Aversa facendosi trovare sempre ben posizionato.

PEZZELLA: 6,5 Altro assist vincente che porta a casa il nostro pendolino. Non sono molte le discese che fa, ma in quelle c’è sempre grande pericolosità e precisione.

ESPOSITO: 5,5 Non manca sicuramente nel sacrificio ma davanti sbaglia qualcosa di troppo, facendosi anche vedere poco.

COLOMBO: 5,5 Più o meno lo stesso discorso fatto per colui che rileva. Da evidenziare però quella pressione che porta poi al tiro sbagliato di Kouamè nel finale.

CACACE: 5,5 Un primo tempo in cui prova qualcosa e difende bene. Nella ripresa scompare.

KOUAME’: 6 Voto che è una media tra il bel gol che realizza, portandoci un punto importante, quello che liscia nel primo tempo, quello che sbaglia clamorosamente nel finale e quel pallone stregato che prende il palo.

MISTER D’AVERSA: 6,5 Era fondamentale fare punti, ed uno da Como lo riportiamo. Atteggiamento della squadra che piace, sia per interpretazione che per sostanza. Purtroppo, come ormai da tempo accade, il cinismo sotto porta è un tallone d’Achille e di gol ne facciamo soltanto uno. Squadra che non molla fino all’ultimo e che viene messa bene in campo. Importante aver ritrovato Viti e Fazzini (anche se salterà almeno la prossima di campionato), con questo cambio ad essere però l’unico incisivo. La squadra è viva ed ha ancora il destino nelle sue mani.