C O M O 1 E M P O L I 1

61′ Douvikas; 74′ Kouamè

Al “Sinigaglia” finisce 1-1. Tutti i gol nella ripresa con il Como che va avanti grazie a Douvikas e con l’Empoli a pareggiare tredici minuti più tardi con Kouamè. Partiamo con il dire che siamo vivi, e la squadra oggi ha dato ampi segnali da questo punto di vista. Un Empoli che ha tutte le carte in regola per poter raggiungere la salvezza di qui alla fine della stagione. Anche oggi, come ormai spesso accaduto in questa stagione, c’è da portare a casa un bel sacchetto di rammarico, perché sono davvero molte le occasioni che gli azzurri hanno avuto per poter chiudere questa partita. Si devono registrare due pali, con quello di Kouamè che ha qualcosa di incredibile, quasi di stregato per come quel pallone non sia finito in gol. Un Kouamè che, tra l’altro, nel finale di partita si divora una rete che sembra davvero essere alla portata. L’altro palo lo ha preso Grassi nel primo tempo. Como che ha fatto sicuramente tanto gioco, che ha mosso la palla più di noi, ma è l’Empoli che ha creato le azioni più significative ed incisive della partita. Soltanto nel finale i comaschi – gol a parte – si rendono un po’ più pericolosi. Da evidenziare che gli ultimissimi minuti sono stati giocati in dieci dall’Empoli per un espulsione diretta a Fazzini; la gara però del nostro numero 10, al suo rientro, è stata positiva, ed è da lui che nasce l’azione del gol. Avevamo detto per tutta la settimana che oggi sarebbe stato fondamentale portare a casa almeno un punto, questo è arrivato e – rammarichi a parte – questo ci tiene li in scia in attesa degli scontri diretti che giocheremo in casa. Detto di Fazzini è stato importantissimo rivedere in campo Viti, cosi come Solbakken anche se non è stato incisivo. Si torna a casa con la soddisfazione di una bella prestazione, di un bel carattere e della convinzione che questa squadra non molla un centimetro. Adesso, prima della gara fondamentale con il Cagliari, la parentesi storica della Coppa Italia.

(4-3-3) : Butez; Kempf, Goldaniga, Vojvoda, Moreno (55′ Douvikas); Da Cunha, Sergi Roberto (46′ Perrone), Caqueret (87′ Gabrielloni); Diao, Cutrone (55′ Valle), Strefezza (77′ Ikonè).

A Disp: Vigorito, Reina, Jack, Smolcic, Der Brempt, Iovine, Engelhardt, Braunoder, Fadera, Azon.

Allenatore. Cesc Fabregas

EMPOLI (3-4-2-1) : Vasquez; Goglichidze (70′ Solbakken), Marianucci, Viti (57′ Fazzini); Gyasi (84′ De Sciglio), Grassi, Henderson (70′ Bacci), Pezzella; Esposito (70′ Colombo), Cacace; Kouamè.

A Disp: Silvestri, Seghetti, Brancolini, Sambia, Kovalenko, Ebuehi, Tosto, Campaniello, Konatè.

Allenatore: Roberto D’Aversa

ARBITRO: Sig. Mariani di Aprilia (LT). Assistenti: Passeri/Imperiale. VAR: Fabbri/Paterna

AMMONITI: 11′ Goglichidze (E); 24′ Goldaniga (C); 30′ Sergi Roberto (C); 66′ Pezzella (E); 68′ Henderson (E); 82′ Grassi (E); 83′ Gyasi (E)

ESPULSI: 92′ Fazzini (E)

LIVE MATCH

95′ – Finisce 1-1 al Sinigaglia. Azzurri sotto ma poi arriva il pari di Kouamè. Una partita in cui colpiamo due pali, sbagliamo qualcosa di troppo e qualche rammarico c’è. Squadra viva e punto importante come ribadito più volte in settimana.

94′ – Sinistro dal limite di Da Cunha, bravo Vasquez a respingere in angolo.

92′ – Rosso diretto per Fazzini che commette fallo su Ikone. Brutto fallo.

91′ – Tiro cross di Fazzini da sinistra, blocca Butez.

90′ – Saranno 4 i minuti di recupero.

88′ – Cosa si divora adesso Kouamè!!!! Bravo Colombo in pressione su Goldaniga, la palla va a Koumè che è centralissimo ed indisturbato ma la mette alta. Errore clamoroso!!!!

86′ – Azione insistita dal Como che si chiude con un tiro di Perrone che va sopra la traversa.

84′ – Ultimo cambio per D’Aversa: De Sciglio per Gyasi

83′ – Fallaccio di Gyasi su Perrone e giallo. Gyasi sarà squalificato per la prossima.

82′ – Giallo per Grassi che commette fallo su Diao

79′ – Pericolo per noi con Ikonè che scappa ed entra da destra nella nostra area, la mette dentro e per nostra fortuna sulla porta è bravo Marianucci a chiudere

74′ – GGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL GGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL KOUAME’ !!!!!! Parte in mezzo Fazzini che apre per Pezzella, cross perfetto, sbuca di testa Kouamè che non sbaglia mettendola sotto la traversa

72′ – Diagonale di Strefezza da dentro la nostra area con palla fuori alla destra del nostro portiere.

70′ – Cambi per l’Empoli: dentro Bacci, Solbakken e Colombo, Henderson, Goglichidze, Esposito

68′ – Ammonito adesso Henderson che commette fallo su Strefezza.

66′ – Ammonito Pezzella per fallo su Vojvoda. Punizione lariana al vertice destro della nostra area. Calcia direttamente in porta Da Cunha, Vasquez la alza sopra la traversa.

65′ – Strefezza dal limite, teso, blocca Vasquez.

61′ – Como in vantaggio con Douvikas. Cross rasoterra da destra di Vojvoda che riceve da Caqueret, Douvikas brucia Gogli e la infila facilmente in porta.

60′ – Cross di Marianucci da sinistra, svetta Gyasi ma l’impatto con il pallone non è perfetto e la palla esce.

57′ – Dovrebbe scalare Cacace al posto di Viti

57′ – Primo cambio per gli azzurri: Fazzini per Viti

50′ – CLAMOROSOOOOOOOO CLAMOROSOOOOOOOOO !!!!!! Kouamè riceve ed è solo, Butez esce, il nostro attaccante lo aggira e calcia con la porta vuota – siamo a ventimetri dalla porta – il pallone va verso il gol ma colpisce il palo!!!! Che sfortuna !!!!!!!

49′ – Ancora Como pericoloso con Goldaniga che riceve di testa da Da Cunha, cerca il secondo palo ed il pallone esce di un soffio.

48′ – Como adesso vicino al gol con Perrone che calcia da buona posizione, Vasquez alza in calcio d’angolo. Errore di Marianucci in questa azione.

47′ – Cross di Perrone da sinistra, blocca Vasquez.

46′ – Fallo di Gogli su Diao e per fortuna non arriva il secondo giallo.

2° Tempo

46′ – Finisce a reti bianche il primo tempo. Como che ha sviluppato una gran mole di gioco ma è l’Empoli che è andato vicino al vantaggio.

44′ – Fallo di Esposito su Diao e punizione per il Como (generosa) a non molti metri dalla nostra area. Calcia Da Cunha, la toglie Viti.

43′ – Botta di Kouamè dal limite; palla troppo centrale che viene bloccata da Butez.

41′ – Attacca adesso il Como con l’azione che viene chiusa da un cross sbagliato di Sergi Roberto.

39′ – Azzurri ancora vicini al gol; cross di Gyasi per Grassi con palla che va ad accarezzare il palo alla destra di Butez, poi si continua con palla che arriva ad Esposito che calcia fuori.

36′ – Crossa Vojvoda dal centro-destra, Gyasi copre bene su Cutrone che non ci arriva.

33′ – Vicino al gol…Gran cross di Pezzella, ci arriva in torsione Kouamè e la palla esce di un niente. Gran peccato, squillo importante.

32′ – Cross sbagliato di Cutrone da destra cercando Diao.

30′ – Ammonito Sergi Roberto per un fallo in mezzo al campo su Esposito.

29′ – Ottima chiusura difensiva di Marianucci su Diao.

27′ – Ottima palla di Kouamè per Cacace che può calciare da dentro l’area; il tiro però viene respinto di testa da Kempf. Cresce piano piano la nostra squadra.

26′ – Lungo cross del Como a cercare Diao, Viti lo tiene, Vasquez legge bene e recupera.

25′ – Calcia Esposito che colpisce in pieno la barriera comasca.

24′ – Punizione per gli azzurri ai 20metri per fallo di Goldaniga, ammonito, su Kouamè.

21′ – Henderson calcia dal limite, palla troppo centrale e bloccata da Butez. Nella stessa azione, prima che la palla arrivasse allo scozzese, un clamoroso liscio di Kouamè che poteva colpire da buona distanza.

20′ – Gol del Como con Goldaniga, ma è tutto fermo per fuorigioco. Goldaniga anticipa Vasquez di testa, da palla rimessa da fuori area ma la posizione, per nostra fortuna, era di off side.

18′ – Cross teso di Cutrone da sinistra, Marianucci chiude in corner.

17′ – Cross di Vojvoda da destra, non ci arriva per un soffio Cutrone con la testa.

15′ – Angolo calciato, palla messa fuori, la rimettiamo dentro noi, e poi Goglichidze con un mezzo pallonetto la mette sopra la traversa.

14′ – Buona azione di Cacace che scappa a sinistra, poi il neozelandese non mette forza nel metterla dentro per Kouamè e ci arriva prima Kempf. Sarà però angolo per noi.

11′ – Ammonito Goglichidze che trattiene Diao.

10′- Ci prova Koaumè, che approfitta di un errore dei padroni di casa, palla però svirgolata e parata agevole di Butez.

9′ – Strefezza prova l’imbucata per Cutrone, l’ex azzurro non ci arriva e Vasquez recupera.

8′ – Cross rasoterra di Caqueret, la palla sfila dentro la nostra area e per fortuna Cutrone non ci arriva.

7′ – Palla che passa da una parte all’altra ma senza azioni di rilievo.

3′ – Attacca il Como a sinistra, palla centrale per Caqueret che dal limite calcia con palla sopra la traversa.

0′ – A sorpresa torna Vasquez tra i pali. Scelto in avanti Kouamè e non Colombo, per il resto la formazione annunciata ieri alla vigilia.

1° Tempo