I PRECEDENTI, MAI PARI IN SERIE A AL SINIGAGLIA TRA COMO ED EMPOLI – Sfida numero 28 quella di domani tra Como e Empoli, con bilancio nei 27 precedenti totali giocati di 8 vittorie azzurre, 8 pareggi e 11 successi lariani. Guardando le sole sfide giocate in Lombardia, 13, sono 4 le vittorie dell’Empoli, 2 pareggi e 7 successi lariani. La prima sfida si giocò a Como nell’ottobre del 1948, Serie B, e fu vinta 2-1 dagli azzurri grazie alle reti di Bertolucci e Travia prima del gol dei padroni di casa di Maesani; ultimo confronto nel settembre del 2003 vinto 2-0 dall’Empoli grazie ai gol di Saudati e Di Natale.

COMO, EMPOLI E I DATI “NO” IN COMUNE – Di fronte le due squadre della A 2024/25 che subiscono il maggior numero di reti nei 15’ finali di gara, recuperi inclusi, 15 i toscani e 14 i lariani. Non solo: da record entrambe anche per gol subiti dai subentranti avversari, 10 il Como finora, 9 l’Empoli (pari alla Lazio).

I DATI SALIENTI DEL COMO 2024/25 – Como regina della serie A 2024/25 per autogol in favore (5 finora ricevuti), compagine che calcia meno rigori (appena 2, come Genoa, Verona e Torino).

POCHI GOL AZZURRI CON SUBENTRANTI E NELLE RIPRESE… – Empoli squadra della A 2024/25 che segna meno gol con subentranti (appena 2, come Genoa, Venezia, Udinese e Lecce) e che nelle riprese perde più punti rispetto ai risultati del 45’, -13, come il Venezia.

DA DICEMBRE CERCASI VITTORIA AZZURRA – Empoli senza successi in serie A dal 4-1 a Verona dell’8 dicembre scorso; poi 3 pareggi ed 11 sconfitte e porta sempre aperta con 31 reti incassate. Di contro gli azzurri non segnano da 234’, ultima rete firmata Grassi al 36’ del match pareggiato 1-1 a Marassi contro il Genoa.

PRIMA VOLTA COL COMO PER L’ARBITRO MARIANI – Maurizio Mariani di Aprilia l’arbitro di Como-Empoli. Mariani ha diretto 166 gare in Serie A, 15 in questa stagione. Sono 25 i precedenti con gli azzurri del direttore di gara, con un bilancio di 10 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte. La prima gara risale al 14 agosto 2011, secondo turno di Coppa Italia, con gli azzurri che superarono il Piacenza 4-1. Sempre nella stagione 2011/12 ha arbitrato Vicenza-Empoli 1-0 e Empoli-Bari 1-0. Nella stagione successiva ha arbitrato 5 volte gli azzurri, nelle vittorie a Lanciano (3-0) e in casa col Cittadella (1-0) e nei pareggi con lo Spezia (2-2) e sul campo del Sassuolo (1-1), oltre che ritorno della semifinale col Novara, con gli azzurri vittoriosi 4-1. Tre sfide nel torneo 2013/14, il pareggio in casa con il Siena per 0-0, il successo per 1-0 sul Novara e la sconfitta, sempre per 1-0, con il Varese. Mariani torna a dirigere gli azzurri nella prima gara della Serie A 2015/16, con il Chievo che passò 3-1 al Castellani Computer Gross Arena; sempre in quella stagione ha arbitrato Bologna-Empoli 2-3 e Genoa-Empoli 1-0. Quattro le gare dirette nella Serie A 2016/17, la sconfitta casalinga con la Sampdoria per 1-0 e quelle in trasferta con Napoli, Juventus (entrambe per 2-0) e Cagliari, 3-2. Infine il successo per 3-0 sul Sassuolo nel febbraio del 2019, la vittoria in Coppa Italia per 2-1 contro il Pescara e il pareggio del febbraio del 2021, 1-1, sul campo della Spal. Chiudono il quadro la sconfitta interna 0-3 degli azzurri con la Sampdoria nella stagione 2021/22, la vittoria per 3-1 sul campo della Salernitana del febbraio dello scorso, la sconfitta, ad aprile del 2024, 1-0 a Lecce e quella in casa con l’Atalanta dello scorso febbraio. Mentre non ci sono precedenti con il Como.

PATRICK CUTRONE L’EX DELLA GARA – Un solo ex nella sfida tra Como e Empoli. Si tratta di Patrick Cutrone, arrivato ad Empoli nell’estate del 2021 in prestito dal Wolverhampton; per lui 31 le presenze totali, con 3 gol, nella stagione 2021/22

LA SECONDA VOLTA TRA D’AVERSA E FABREGAS – Cesc Fabregas e Roberto D’Aversa al secondo incrocio ufficiale, da allenatori dopo la vittoria 1-0 per il mister empolese nell’andata di questa serie A 2024/25.

FABREGAS SCONFITTO NELL’UNICO PRECEDENTE CONTRO L’EMPOLI – Cesc Fabregas alla seconda – da tecnico – contro l’Empoli, dopo la sconfitta dell’andata in Toscana, 0-1.

MISTER D’AVERSA SEMPRE VITTORIOSO PER 1-0 CONTRO IL COMO – Nei 3 precedenti da allenatore contro il Como, Roberto D’Aversa sempre vittorioso per 1-0 in casa.