La redazione di Pianetaempoli.it si stringe intorno alla famiglia di Michele Haimovici, porgendo le più sentite condoglianze, che è venuto a mancare. Da qualche tempo Michele, 54 anni, combatteva con una delle malattie peggiori come la sla.
Michele ha seguito l’Empoli per tanti anni come giornalista collaborando tra le tante con “radiofatamorgana”, “iltirreno”, “radiomontecarlo”, “mediaset”. Inoltre è stato il capo dell’ufficio stampa dell’Empoli FC dal 2013 al 2017. Era nell’ufficio stampa dell’associazione allenatori italiani.
noooooo, mi dispiace troppo, condoglianze alla famiglia!
condoglianze…grande voce azzurra
Maremma santa condoglianze
Affabile, gentile, sempre cortese….
L’eterno riposo dona a lui o Signore.
Ripeto, 53 anni sono troppo pochi per lasciare questo mondo!!! Cordoglio alla famiglia!!!
Sentite condoglianze
R.I.P.
Sentite condoglianze alla famiglia
Non conoscevo, ma mi unisco a tutti voi per le condoglianze alla famiglia.
Sentite Condoglianze! R.I.P. 🙏