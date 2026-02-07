La redazione di Pianetaempoli.it si stringe intorno alla famiglia di Michele Haimovici, porgendo le più sentite condoglianze, che è venuto a mancare. Da qualche tempo Michele, 54 anni, combatteva con una delle malattie peggiori come la sla.

Michele ha seguito l’Empoli per tanti anni come giornalista collaborando tra le tante con “radiofatamorgana”, “iltirreno”, “radiomontecarlo”, “mediaset”. Inoltre è stato il capo dell’ufficio stampa dell’Empoli FC dal 2013 al 2017. Era nell’ufficio stampa dell’associazione allenatori italiani.

