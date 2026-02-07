|COSENZA
|1
|EMPOLI
|2
MARCATORI: 2′, 33′ Monaco, 81′ Rocco
COSENZA: 1 Le Rose, 2 Pellegrino, 3 Valente, 4 Agrelli, 5 Rocco, 6 Curatelo, 7 Marini, 8 Musacchio, 9 Barbagallo, 10 Mazzulla, 11 Ragone
A disposizione: 12 De Sensi, 13 Fazio, 14 Castagna, 15 Caruso, 16 Bartucci, 17 De Lia, 18 Martino, 19 Tedeschi, 20 Randazzo, 21 Innocentini, 22 Trentinella, 23 Pisano
ALL. Antonio Gatto
EMPOLI: 1 Versari, 2 Antonini, 3 Egan, 4 Huqi, 5 Pasalic, 6 Rugani, 7 Fiorini, 8 Mazzi, 9 Campaniello, 10 Muredddu, 11 Monaco
A disposizione: 12 Lastoria, 13 Raballo, 14 Tavanti, 15 Blini, 16 Gori, 17 Samb, 18 Babalola, 19 Biondini, 20 Orlandi, 21 Blazic, 22 Diousse, 23 Vettore
ALL.
Arbitro: Gabriele Sciolti
Assistenti: Minerva, Sparpano
Ammoniti:
Espulsi:
- Partita non semplice per i ragazzi di Filippeschi che chiudono il primo tempo avanti di due reti grazie alla doppietta di Monaco. Il centravanti azzurro apre le danze dopo appena due minuti di gioco con un bellissima controllo a seguire e una girata da pochi passi dopo la sponda area di un compagno. Il raddoppio arriva su calcio di rigore per un fallo di mano e dal dischetto è glaciale l’11 azzurro. Nel secondo tempo prende maggiore coraggio il Cosenza che mette più volte in difficoltà la difesa dell’Empoli. Nonostante gli ampi spazi lasciati dietro non riesce a trovare il gol decisivo l’Empoli, fermato più volte da interventi miracolosi di un ottimo Le Rose. A 10 minuti dal termine accorciano le distanze i padroni di casa con l’incornata manifica di Rocco su un calcio d’angolo ben calciato. Nel finale di gara è un assedio da parte del Cosenza ma alla fine la spunta l’Empoli, che mantiene così ben saldo il proprio vantaggio in campionato.