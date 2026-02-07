COSENZA1
EMPOLI2

MARCATORI: 2′, 33′ Monaco, 81′ Rocco

COSENZA: 1 Le Rose, 2 Pellegrino, 3 Valente, 4 Agrelli, 5 Rocco, 6 Curatelo, 7 Marini, 8 Musacchio, 9 Barbagallo, 10 Mazzulla, 11 Ragone

A disposizione: 12 De Sensi, 13 Fazio, 14 Castagna, 15 Caruso, 16 Bartucci, 17 De Lia, 18 Martino, 19 Tedeschi, 20 Randazzo, 21 Innocentini, 22 Trentinella, 23 Pisano

ALL. Antonio Gatto

EMPOLI: 1 Versari, 2 Antonini, 3 Egan, 4 Huqi, 5 Pasalic, 6 Rugani, 7 Fiorini, 8 Mazzi, 9 Campaniello, 10 Muredddu, 11 Monaco

A disposizione: 12 Lastoria, 13 Raballo, 14 Tavanti, 15 Blini, 16 Gori, 17 Samb, 18 Babalola, 19 Biondini, 20 Orlandi, 21 Blazic, 22 Diousse, 23 Vettore

ALL.

Arbitro: Gabriele Sciolti

Assistenti: Minerva, Sparpano

Ammoniti:

Espulsi:

  • Partita non semplice per i ragazzi di Filippeschi che chiudono il primo tempo avanti di due reti grazie alla doppietta di Monaco. Il centravanti azzurro apre le danze dopo appena due minuti di gioco con un bellissima controllo a seguire e una girata da pochi passi dopo la sponda area di un compagno. Il raddoppio arriva su calcio di rigore per un fallo di mano e dal dischetto è glaciale l’11 azzurro. Nel secondo tempo prende maggiore coraggio il Cosenza che mette più volte in difficoltà la difesa dell’Empoli. Nonostante gli ampi spazi lasciati dietro non riesce a trovare il gol decisivo l’Empoli, fermato più volte da interventi miracolosi di un ottimo Le Rose. A 10 minuti dal termine accorciano le distanze i padroni di casa con l’incornata manifica di Rocco su un calcio d’angolo ben calciato. Nel finale di gara è un assedio da parte del Cosenza ma alla fine la spunta l’Empoli, che mantiene così ben saldo il proprio vantaggio in campionato.
Articolo precedenteCiao Michele
Articolo successivoLa perdiamo ma a testa alta e con non pochi rimpianti. 3-2 rosanero al Barbera
Edoardo Leporatti

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here