PALERMO (3-4-2-1) : Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Gyasi, Le Douaron; Pohjanpalo.
A Disp: Gomis, Di Bartolo, Gomes, Johnsen, Vasic, Giovane, Bereszynski, Blin, Corona, Magnani.
Allenatore: Filippo Inzaghi
EMPOLI (3-5-2) : Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin, Candela, Magnino, Ghion, Degli Innocenti, Elia; Shpendi, Nasti.
A Disp: Perisan, Curto, Romagnoli, Yepes, Ceesay, Fila, Ebuehi, Ignacchiti, Indragoli, Haas, Saporiti, Popov.
Allenatore: Alessio Dionisi
ARBITRO: Sig. Tremolada di Monza. Assistenti: Mastrodonato/El Filali. VAR: Maggioni/Prontera
1° Tempo
5′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Guarino la sblocca in mischia sugli sviluppi del corner appena descritto in precedenza. Batte Degli Innocenti, il colpo di testa di Lovato trova la respinta di un difensore siciliano arriva nei piedi del numero 34 che di destro fulmina Joronen
4′- Gli azzurri vanno a calciare il primo corner della gara.
3′- Mister Dionisi – uno dei molti ex di giornata – prodigo di consigli come sempre verso i suoi ragazzi.
1′- Subito una chiusura di Lovato sull’ex Gyasi.
1′- Gli azzurri con la consueta casacca da trasferta muove il primo pallone del confronto.
0′ – Alla fine sarà un 3-5-2. Dionisi rinuncia al trequartista per mettere un più corposo centrocampo a cinque. Subito dentro Candela ma anche Magnino.
Ormai i playoff sono irraggiungibili.
Pensiamo alla permanenza in B, che già sarebbe un risultato eccezionale, date le premesse!!!!
Dopo i risultati di oggi, il Palermo ha solo un risultato e lo sanno bene…
Bene Ilie in panchina, ma con Nasti titolare si rigioca l’ennesima partita senza attacco!!! e se non tiri in porta è difficile segnare!!!
Modena – Samp 1-2 (il genovesi hanno osato, dove te ti sei accontentato) e soprattutto Mantova – Bari 2-1 …. c’è rischio di trovarsi a +5 dai playoff….. i ns sono troppo passerine per lottare con il coltello tra i denti….
Temo un’imbarcata oggi, troppo il divario soprattutto a livello di motivazioni e stimoli… Con la sconfitta del Frosinone poi il Palermo può pure insidiare il secondo posto.
forza empoli giochiamocela
Chi ha vinto la partita sono i 200 e passa cuori azzurri che si sono sobbarcati una trasferta proibitiva…. complimenti, la squadra non vi merita!!!!
ovvia si sta vincendo.
Incrociamo le dita!!!