Claudio Ranieri ha detto no, non sarà lui il nuovo ct dell’Italia. Dopo due giorni di contatti e colloqui, l’allenatore che ha appena lasciato la Roma ha declinato l’invito del presidente della Figc Gabriele Gravina, a cui ieri aveva dato una disponibilità di massima per prendere il posto di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale, esonerato nella giornata di domenica dopo il crollo con la Norvegia.

Queste le parole rilasciate da Claudio Ranieri all’Ansa:

“Ringrazio il presidente Gravina per l’opportunità, un grande onore, ma ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale. I Friedkin mi hanno dato il loro pieno supporto e appoggio per qualsiasi decisione avessi preso riguardo alla Nazionale, ma la decisione è solo mia”

A questo punto in pole position potrebbe esserci Stefano Pioli che è anche il candidato principale per la Fiorentina ma non si escludono anche altri nomi a sorpresa.