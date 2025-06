Il nodo allenatore in casa Empoli è stato sciolto. Al di la di chi però sarebbe stato il nuovo tecnico per la stagione 2025/26, la certezza che non si sarebbe andati avanti con D’Aversa la si è avuta fin da subito. Ricordiamo ancora che Roberto D’Aversa ha un altro anno di contratto con l’Empoli FC e che (per lui), se quindi non arrivassero chiamate o, non rescindesse di sua sponte, sarà a libro paga per tutta la prossima stagione sportiva. E non dovranno essere fatti passi formali come quello di un esonero.

Però intorno a D’Aversa pare esserci movimento. Il Bari lo ha sondato ma al momento i galletti sembrano voler virare verso Alessandro Nesta. Arrivano però gli interessamenti di altri due club della prossima cadetteria, due club che un po’ a sorpresa non andranno avanti con l’ultimo tecnico. Su D’Aversa starebbero prendendo informazioni la Virtus Entella ed il Catanzaro. Soprattutto la situazione dei calabresi è stata inaspettata con lo stop arrivato proprio da Fabio Caserta che sembrava ben saldo sulla panchina delle aquile dopo una buona stagione. Tra Gallo e l’Entella c’era già stata invece un po’ di frizione.

Vedremo se D’Aversa sarà uno degli allenatori avversari nel prossimo campionato di B o, se invece, si metterà comodo in osservazione forte del contratto in essere.