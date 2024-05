Da un paio di giorni stiamo riscontrando alcune anomalie sui commenti. Nonostante alcune commenti non presentino problematiche per far intervenire i filtri, questi vanno comunque in approvazione. Purtroppo il fatto di essere nel fine settimana non ci aiuta nella risoluzione del problema. La nostra redazione, almeno una volta l’ora, scandaglia tutti i commenti e quindi questi verranno immessimi manualmente sul sito. Non preoccupatevi se il vostro commento non appare immediatamente online.

Ovviamente vi chiediamo scusa per il disagio. Cercheremo già domani, con l’ausilio dei tecnici, di risolvere la situazione.

Redazione Pianetaempoli.it