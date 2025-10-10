Pian piano la squadra azzurra sta recuperando i giocatori infortunati fuori da molti mesi come Haas e Pellegri e a breve dovrebbe essere il turno di Degli Innocenti. Con la rosa al completo c’è un reparto in cui le scelte saranno davvero tante e anche difficili da compiere; l’attacco. A disposizione di Pagliuca ci sono Shpendi, Popov, Pellegri, Nasti, Bianchi, alla ricerca della migliore condizione, e i giovani Konate e Campaniello.

Sicuramente, come abbiamo visto domenica nell’ultima partita giocata a Bolzano, il poter contare su giocatori come Nastie e Pellegri può fare la differenza. Quest’ultimo al rientro dopo dieci mesi di assenza ha giocato gli ultimi venti minuti nelle gare con Monza e Sudtirol ma ancora è lontano dalla sua forma migliore. Con il lavoro durante questa sosta potrà sicuramente aumentare il minutaggio alla ripresa del campionato. Nasti, dopo aver saltato le prime tre giornate per squalifica e le successive tre per infortunio ha fatto il suo esordio in maglia azzurra domenica con il Sudtirol dimostrando quanto possa essere importante siglando anche il gol decisivo in pieno recupero. Senza dimenticare il classe 2007 Popov, attualmente il capocannoniere degli azzurri con quattro reti seguito da Shpendi con tre. Nelle ultime tre uscite il giovane ucraino non ha giocato dall’inizio ma è subentrato a gara in corso contro Carrarese e Monza mentre è rimasto in panchina a Bolzano.

Altro aspetto importante che dovrà valutare attentamente mister Pagliuca è quello della disposizione tattica visto che adesso potrebbe schierare la squadra fin dall’inizio con due punte centrali anziché con un solo terminale offensivo come visto nelle ultime gare dove è partito titolare Shpendi supportato da Saporiti e Ceesay. Vedremo se già dalla prossima con il Venezia potranno esserci novità sul modulo….

  1. Unico reparto da squadra di vertice (se rimane sano Pellegri per almeno 20/25 partite).
    A Gennaio 1 / 2 da mandare a valorizzarsi in lega Pro (Konate o Popov) e Campaniello da tenerlo stabile in Primavera per salire subito quest’anno.
    Nasti e Bianchi sono giocatori buoni di categoria.
    Shpendi giocando intorno a questi giocatori può solo che migliorare.

  2. Con questo reparto…..
    4312 sarebbe perfetto
    Con Bianchi che puo ‘ fare anche il trequartista
    Visto che sulla trequarti non abbiamo fenomeni e che Nasti viene spesso a prendere il pallone fuori area…manca sempre pero’ un bel terzino destro….

    • Anche a me piacerebbe 4312, però 3 punte pure non puoi permettertele, quindi Bianchi o fa la punta o niente, quindi tre quarti Ilie o Saporiti. L’unico problema sarebbe dove mettere Elia. Nel 4312 può fare solo il terzino, e nella difesa a 4 il terzino deve difendere e spingersi poco in avanti.

  7. Nello, Guarino di riffa o di raffa deve giocare. Il ragazzo è valido, si nota bene. Ma non ancora pronto per fare il titolare. E noi, questa incongruenza, la stiamo pagando.

  9. Se proprio si deve giocare a 3 … a me piacerebbe un bel 3 4 1 2 … in difesa Curto … o chi preferite, centrale Lovato e Obaretin a sinistra … Centrocampo con Elia, Haas, Ghion Carboni … Ilie dietro le punte e davanti Pellegri e Shpendi …….. In alternativa un 3 4 3 con:
    Fulignati
    Curto
    Lovato
    Obaretin
    Ceesay
    Haas
    Ghion
    Carboni (pronto a scalare per portare la difesa a 4)
    e 3 attaccanti:
    Elia
    Pellegri
    Shpendi
    E in panchina tante belle alternative come Ebuhei, Guarino, Indragoli (non lo sottovalutate questo ragazzo … ottimo in primavera e l’anno scorso 28 presenze in lega pro), Tosto, Ignacchiti, Belardinelli, Yepes, Moruzzi, Saporiti, Nasti, Popov …
    Inutile dirlo … ma lo ridico … mettiamoli al posto giusto questi ragazzi perchè la nostra è un ottima rosa … giovane … ma ottima … ecco perchè mi aspetto come minimo i play off e non da ottavi in classifica ………………

    • Il commento è il mio …. non di Belardinelli e Nasti 🙂 … per ora facciamoli entrare nei secondi tempi (Con Haas e Pellegri al 100% naturalmente) …………..

  10. La squadra è stata costruita un pò strana:
    All’inizio sembrava che prendessero anche troppi esterni e mancava tutto l’asse centrale tra difesa e centrocampo.
    La squadra manca di almeno un difensore in più per pensare di giocare sempre a 3 dietro senza dover snaturare qualcuno (Carboni o Ebuhei).
    Sono stati presi diversi centrocampisti offensivi/trequartisti/ali come Saporiti, Ilie, Elia, Ceesay e poi magicamente ora si legge che forse ci sono anche troppe punte e quindi come viene gestita la cosa?
    Perchè con i recuperi di Haas e Degli Innocenti ci sono anche tanti centrocampisti.

  11. Ehi, chiamatemi sce.mo. ma per me solo Venezia e Palermo hanno una rosa superiore alla nostra. Se il mister trova la quadra….

  12. Ragazzi facciamo una chiamata ad Aurelio, con una rosa del genere ci porta minimo ai play off in piu’ Valorizziamo i nostri giovani ….

  13. attendo fremente e fiducioso, contro il Venezia , di vedere finalmente applicata la spettacolare ed innovativa filosofia di calcio di Pagliuca ,visto che ora ha la rosa al 90% disponibile non ci darebbero essere più alibi…..

