Pian piano la squadra azzurra sta recuperando i giocatori infortunati fuori da molti mesi come Haas e Pellegri e a breve dovrebbe essere il turno di Degli Innocenti. Con la rosa al completo c’è un reparto in cui le scelte saranno davvero tante e anche difficili da compiere; l’attacco. A disposizione di Pagliuca ci sono Shpendi, Popov, Pellegri, Nasti, Bianchi, alla ricerca della migliore condizione, e i giovani Konate e Campaniello.

Sicuramente, come abbiamo visto domenica nell’ultima partita giocata a Bolzano, il poter contare su giocatori come Nastie e Pellegri può fare la differenza. Quest’ultimo al rientro dopo dieci mesi di assenza ha giocato gli ultimi venti minuti nelle gare con Monza e Sudtirol ma ancora è lontano dalla sua forma migliore. Con il lavoro durante questa sosta potrà sicuramente aumentare il minutaggio alla ripresa del campionato. Nasti, dopo aver saltato le prime tre giornate per squalifica e le successive tre per infortunio ha fatto il suo esordio in maglia azzurra domenica con il Sudtirol dimostrando quanto possa essere importante siglando anche il gol decisivo in pieno recupero. Senza dimenticare il classe 2007 Popov, attualmente il capocannoniere degli azzurri con quattro reti seguito da Shpendi con tre. Nelle ultime tre uscite il giovane ucraino non ha giocato dall’inizio ma è subentrato a gara in corso contro Carrarese e Monza mentre è rimasto in panchina a Bolzano.

Altro aspetto importante che dovrà valutare attentamente mister Pagliuca è quello della disposizione tattica visto che adesso potrebbe schierare la squadra fin dall’inizio con due punte centrali anziché con un solo terminale offensivo come visto nelle ultime gare dove è partito titolare Shpendi supportato da Saporiti e Ceesay. Vedremo se già dalla prossima con il Venezia potranno esserci novità sul modulo….