L’Empoli si appresta a giocare la prima storica semifinale di Coppa Italia con il Bologna e il Presidente Fabrizio Corsi ha rilasciato alcune parole in merito oggi al Corriere Fiorentino.

“La differenza tra Coppa e Campionato si può interpretare in tante maniere, compreso il fatto che in Coppa abbiamo fatto giocare tanti giovani e quelli che avevano bisogno di minutaggio e la squadra ha avuto uno spirito battagliero che ha messo in difficoltà ogni avversario. Per arrivare a questa semifinale non abbiamo rubato nulla ma abbiamo avuto un pizzico di fortuna che nel calcio fa la sua parte.”

Fortuna che a è venuta meno in campionato

“A Como, per esempio, dove abbiamo colpito due pali e abbiamo avuto più occasioni di loro. Non ci dimentichiamo, inoltre, che per tre mesi abbiamo avuto 10 giocatori infortunati. A questi livelli, anche i cambi determinano un risultato. Noi ci siamo arrangiati con dei giovani che hanno fatto bene, un paio di volte addirittura abbiamo mandato in campo un 2008, che è Campaniello, che può diventare un giocatore importante, ma è sempre un 2008.”

Sulla semifinale di Coppa Italia

“Noi la viviamo come un evento, una cosa bellissima che rimarrà nella storia della nostra società, anche se il campionato ci preoccupa e non riusciamo a godercela nella maniera dovuta. Però siamo l’Empoli, è nella nostra storia, nel nostro Dna, il fatto di lottare per la salvezza fino alla fine, ma siamo fiduciosi.”

In città c’è chi sogna….

“Sono sogni a cui io non do tanto spazio perché a cavallo della doppia sfida di Coppa, dobbiamo giocare con Cagliari, Venezia e poco dopo con il Parma, tutte partite di un’importanza fondamentale per il nostro presente e il nostro futuro. Ora che stiamo partendo con lo stadio, sarebbe un peccato non rimanere in Serie A. Cosa scelgo tra un trofeo e la salvezza? Sicuramente la salvezza”.