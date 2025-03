Quella che si giocherà domani sarà la seconda sfida interna con il Bologna a livello di Coppa Italia. C’è un precedente che lega queste squadre nella Coppa Nazionale. La stagione sportiva è la 2001/2002. Si partiva, in quella specifica edizione da gruppi di quattro squadre con gare a giorne unico; gli azzurri vinsero il loro girone battendo in casa l’Ancona e la Salernitana e pareggiando l’unica gara giocata in trasferta, a Catania.

Il Bologna partiva invece già dal sencondo turno e fu proprio in quello che le due squadre si incrociarono, con gare di andata e ritorno. La prima sfida si giocò proprio al Castellani, il 19 settembre 2001, e fu una disfatta visto che i felsinei ci batterono per 4-1. Il Bologna andò in vantaggio al 25′ con un gol di Cruz che, pochi minuti dopo, fu pareggiato da Tavano. Il primo tempo si chiuse sul punteggio di 1-1. Nella ripresa il Bologna dilagò con Gamberini, ancora Cruz e Pecchia. Per la cronaca, l’Empoli vinse poi 3-1 a Bologna (Bonetto e doppietta di Maccarone) ma non bastò per qualificarsi.