Dopo la seduta a porte chiuse di ieri, la squadra si è allenata di nuovo questa mattina. Si prepara la sfida molto importante di sabato, una gara molto simile a quella di Salerno, contro però una squadra sulla carta decisamente più forte. L’obiettivo minimo sarà quello di dare ulteriore continuità ai risultati, mantenendo le distanze con i neroverdi.

Si lavora principalmente sul 3-4-2-1, e dovrebbe essere cosi che la squadra si strutturerà inizialmente al “Mapei”. Vista la squalifica di Gyasi, si andrà a far agire Bereszynski sull’out di destra nel quattro centrali. La catena di destra avrà anche un’altra novità, visto che Grassi non è al meglio (lo si valuterà fino a sabato mattina) e potrebbe non farcela. In questo caso c’è un ballottaggio tra Marin e Fazzini, il romeno potrebbe essere in vantaggio. Nell’altra metà di campo, agiranno Maleh e Cacace. Anche in difesa non sembrano esserci dubbi. Ma di dubbi ce ne sono pochi anche davanti, la sensazione è che si riparta con Zurko e Cambiaghi dietro a Cerri, con poi l’inserimenti di Niang in corso d’opera. Sono ancora assenti, ed indisponibili per sabato, sia Caputo che Ebuehi.

La squadra tornerà ad allenarsi domani mattina, la seduta sarà ancora a porte aperte. Diverso invece sarà venerdi, con la rifinitura a porte chiuse.