E’ ripreso ieri il lavoro degli azzurri, ed anche stamani si è svolta una seduta di allenamento. Ci si prepara al match di lunedi (ore 18:30) con il Lecce, gara davvero importante con punti pesanti in palio. Soprattutto per l’Empoli c’è la necessità di quelle conferme che il campionato fin qui – nonostante degli ottimi passaggi – non ha ancora dato. Allenamento prettamente tattico, con la squadra a muoversi con l’ormai abituale 4-3-2-1.

Ancora assente Tommaso Baldanzi, ed a questo punto è davvero difficile ipotizzarlo in capo contro i salentini. La speranza resta quella di un rientro in gruppo nel corso della settimana, ma davanti si faranno altre scelte in partenza. Una potrebbe essere quella del ritorno di Cancellieri, con Maldini che darà man forte durante il match. Vero che questo discorso lo si faceva anche prima di Genova, però sembrano davvero in salita le quotazioni per un Kovalenko titolare. Ballottaggio in mezzo tra Ranocchia e Grassi. Non dovrebbe cambiare niente nelle altre posizioni. La squadra tornerà in campo domani mattina per l’ultimo allenamento a porte aperte.