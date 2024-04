Azzurri in campo per proseguire il lavoro in vista della sfida di sabato. Al Castellani arriverà il Napoli che non è certo la squadra dello scorso anno, non però per questi ci si potrà permettere di sminuire l’avversario che resta una big. Oltretutto i campani sono in lotta per un posto in Europa e non verranno certo a regalare niente. Servierà quindi un ottimo Empoli per provare a muovere la classifica, servierà un atteggiamento diametralmente opposto rispetto a quello fattoci vedere a Lecce.

Dal punto di vista tattico si lavoro prevalentemente sul 3-4-2-1 e potrebbero esserci novità di formazione rispetto a sabato scorso. Il reparto che dovrebbe non aver niente in discussione è quello della difesa, mentre già in mezzo ci sono diversi ballottaggi. Maleh potrebbe tornare titolare sul centro sinistra, ed accanto all’ex Fiorentina potrebbe andare Cacace. Più solida la posizione di Gyasi sulla mezzala destra, mentre è da capire se Grassi potrà insidiare Marin. Niang al momento sembra in vantaggio su tutti per essere la punta titolare. Scelta abbastanza scontata, anche vedendo le sedute, dovrebbe essere qualla di Cambiaghi, da capire se in coppia con Zurkowski o Cancellieri.

La squadra si allenarà nuovamente domani ma la seduta sarà a porte chiuse, cosi come la rifinitura di venerdi.