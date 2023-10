Il capitolo diritti tv Serie A 2024/22029, vede in oggi una giornata interessante. Perchè inizierà la trattativa private tra la Lega Calcio, la commissione dei club e i tre broadcaster rimasti in corsa, ovvero Dazn, Mediaset e Sky, per cercare di trovare la quadra superando i 900 milioni di euro a stagione per i diritti tv Serie A 2024/2029. In attesa di novità , al momento, sommando l’importo delle offerte dei tre gruppi tv interessati, la cifra raggiunge quota complessiva di 870 milioni di euro. ConSky che ha messo sul tavolo 100-110 milioni, Mediaset intorno a 60 milioni per una diretta in chiaro a giornata, infine Dazn (che avrebbe messo sul piatto la parte più corposa) è invece arrivata a quota 700 milioni.

Ovviamente tutti guardano a casa loro. In particolare la Lega Calcio, che punta ad incrementare la cifra pensando soprattutto alla cassa. L’esito di quanto avverrà giovedì verrà poi reso noto lunedì prossimo all’assemblea dei club, che decideranno sul da farsi in base agli eventuali nuovi rialzi da parte delle emittenti rimaste in corsa. Se i club non dovessero accettare le offerte pervenute, il passo successivo potrebbe portare a una nuova fase di trattative private o alla realizzazione di un nuovo bando, con l’obiettivo di provare a raccogliere proposte economiche superiori.