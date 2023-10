Al Centro Sportivo di Petroio l’Empoli cerca il sorpasso in classifica sulla Lazio, entrambi a quota 6 punti.

EMPOLI 3 LAZIO 3

GOL: 9′ Carbone(L), 15′ Pernaselci (L), 18′ Orlandi (E), 50′ Monaco (E), 64′ Carbone (L), 70′ Rugani (E)

EMPOLI: 1 Viti, 2 Berizzi(60′ Egan), 3 Riga (45′ Menchetti), 4, Huqi, 5 Bembnista, 6 Rugani, 7 Olivieri (78′ Rossetti), 8 Mazzi(45′ Bertellotti), 9 Monaco(60′ Menconi), 10 Orlandi, 11 Zanaga ( 45′ Chiaverini)

A disposizione: 12 Versari, 13 Egan, 14 Tavernini, 15 Voroneanu, 16 Chiaverini, 17 Menconi, 18 Bertellotti, 19 Menchetti, 20 Rossetti

ALL. Andrea Filippeschi

LAZIO: 1 Masi, 2 Trabalza, 3 Trifelli, 4 Francioli, 5 Pernaselci, 6 Battisti, 7 Curzi (45’Mocci), 8 Santagostino, 9 Carbone(43′ Polito), 10 Chiucchilini (62′ Bongiorno), 11 Miconi (52′ Fazio)

A disposizione: 12 Mazzu, 13 Scuto, 14 Venditti, 15 Fazio, 16 Mocci, 17 Polito, 18 Bongiorno, 19 Celli, 20 Fitto

All. Marco Alboni

Arbitro Bassetti Tommaso

Assistenti: Jordan Thomas, Cardini Tommaso

Ammoniti: 62′ Menconi

Espulsi: nessuno

Lazio che parte più forte e trova al 5′ il vantaggio su tiro del suo numero 7 Curzi che Viti non trattiene e su cui arriva prima di tutti Carbone con il tap-in vincente. Nei primi venti minuti è netto il dominio della Lazio che infatti al 15′ raddoppia su calcio d’angolo battuto da Curzi che pennella per l’incornata solitaria di Pernaselci. Tre minuti dopo l’Empoli risponde sfruttando il pressing sulla costruzione dal basso degli ospiti, su un controllo sbagliato del difensore ne approfitta Orlandi che con la prima conclusione prende il palo e poi ribatte in rete. Lazio che da questo momento in poi diventa meno tranquilla in fase d’impostazione, lasciando dei buchi centrali che i padroni di casa non riescono a sfruttare a pieno. A guidare l’offensiva azzurra ci pensa il suo numero 10 Orlandi che con i suoi tiri dal limite mette in difficoltà Masi. Primo tempo che finisce con il risultato di 2-1 in favore degli ospiti, forse un po’ demoralizzati dal gol subito nel migliore momento di forma. Questa volta è l’Empoli a scendere in campo più deciso, dopo 5 minuti su cross dalla sinistra arriva in anticipo con la punta del piede Monaco che sorprende difesa e portiere biancocelesti e riporta il risultato in parità. Partita molto equilibrata, molto intensa, anche con diversi errori tecnici ma non per questo meno divertente da vedere. Al 63′ su un guizzo del 18 biancoceleste Bongiorno, appena entrato al posto dell’infortunato Chiucchilini, che in contropiede si fa tutto il campo a corsa per poi servire con un delizioso tocco sotto Carbone che insacca di testa. Tante occasioni per parte ma sembra sempre mancare la lucidità nell’ultimo passaggio e nel tempismo di tiro. Al 25′ esimo della ripresa lampo dell’Empoli su punizione dove Masi, in respinta su tiro diretto, alza un campanile su cui arriva prima di tutti Rugani per il 3-3 azzurro. Grande partita nella ripresa di Huqi e Zanaga che provano a trascinare la squadra e buon impatto sulla partita dalla panchina per Egan, che nel quarto d’ora finale è sicuramente l’uomo più pericoloso dell’Empoli. Lazio che appare più stanca e incapace di rispondere alle offensive laterali degli azzurri, soprattutto sulla fascia destra. L’Empoli paga però la sua indecisione sulle molte occasioni di tiro dall’interno dell’area di rigore avversaria e la partita termina dunque sul 3-3.

Empoli che affronterà Domenica 8 Ottobre il Catanzaro in casa propria nella 5a giornata di Campionato Under 17.