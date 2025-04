Riprenderà domani il lavoro degli azzurri, si guarda alla trasferta di lunedi prossimo che ci vedrà impegnati sul campo del Napoli. Come già detto, gara che sulla carta si annuncia come proibitiva, gara che però può essere affrontata con una leggerezza specifica che potrebbe essere propedeutica. Alla ripresa dei lavori ci sarà da fare la solita conta degli assenti con il nome di Kouamè che andrà a rimpinguare quella casella; purtroppo si parla di lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio e quindi, va da se, che la stagione dell’ivoriano è compromessa. Difficili poi anche gli altri recuperi, parlando di Ismajli, Maleh, Zurkoski ed Anjorin. D’Aversa potrà però contare su Fazzini e Gyasi che rientrano dal turno di squalifica.

Da un punto di vista tattico non ci si dovrebbe discostare molto dal solito copione, la sensazione è che davanti Fazzini possa rilevare Cacace al fianco di Esposito. Gyasi andrà ovviamente sulla mezzala destra. Se non dovessero essere determinati recuperi, la formazione (detto già di Gyasi e Fazzini) potrebbe assomigliare molto a quella scesa in campo contro il Cagliari domenica scorsa. La settimana si spera poi possa essere importante anche per la crescita della condizione di Solbakken e Kovalenko, frecce che possono essere utili in corso d’opera. Sarebbe davvero prezioso, oltre che per una botta al morale, prendere anche un punto a Napoli, considerando che il “rischio” di giocare con il Venezia a pari punti è molto alto.