Come ormai sapete, siamo soliti raccontare anche le evoluzioni di mercato dei calciatori che, nella stagione precedente, hanno vestito la maglia azzurra pur non essendo di proprietà del club di Monteboro e che, di conseguenza, non rappresentano nemmeno un potenziale ritorno economico per l’Empoli. Avevamo già parlato di Antonio Candela, che sembrava davvero a un passo dal trasferimento al Südtirol. Il laterale di proprietà dello Spezia, per il quale l’Empoli non ha esercitato il diritto di riscatto previsto dall’accordo della scorsa stagione, è invece destinato a vestire la maglia del Catanzaro.

La firma, infatti, sembra essere ormai imminente e Candela dovrebbe presto unirsi al gruppo giallorosso, che da questa stagione sarà guidato da Giorgio Gorgone. Un altro movimento riguarda invece il difensore Nosa Obaretin, rientrato al Napoli dopo il prestito secco della scorsa stagione. In questo caso, concedeteci il termine, si tratterebbe di una vera e propria promozione in Serie A. Il Napoli, infatti, sarebbe ormai vicino a definire il suo trasferimento al Genoa di Daniele De Rossi, che dovrebbe quindi rappresentare la prossima tappa della carriera del difensore. Una destinazione importante per un calciatore che, onestamente, nella sua esperienza con la maglia dell’Empoli non è riuscito a convincere fino in fondo.