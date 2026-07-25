Come ormai sapete, siamo soliti raccontare anche le evoluzioni di mercato dei calciatori che, nella stagione precedente, hanno vestito la maglia azzurra pur non essendo di proprietà del club di Monteboro e che, di conseguenza, non rappresentano nemmeno un potenziale ritorno economico per l’Empoli. Avevamo già parlato di Antonio Candela, che sembrava davvero a un passo dal trasferimento al Südtirol. Il laterale di proprietà dello Spezia, per il quale l’Empoli non ha esercitato il diritto di riscatto previsto dall’accordo della scorsa stagione, è invece destinato a vestire la maglia del Catanzaro.
La firma, infatti, sembra essere ormai imminente e Candela dovrebbe presto unirsi al gruppo giallorosso, che da questa stagione sarà guidato da Giorgio Gorgone. Un altro movimento riguarda invece il difensore Nosa Obaretin, rientrato al Napoli dopo il prestito secco della scorsa stagione. In questo caso, concedeteci il termine, si tratterebbe di una vera e propria promozione in Serie A. Il Napoli, infatti, sarebbe ormai vicino a definire il suo trasferimento al Genoa di Daniele De Rossi, che dovrebbe quindi rappresentare la prossima tappa della carriera del difensore. Una destinazione importante per un calciatore che, onestamente, nella sua esperienza con la maglia dell’Empoli non è riuscito a convincere fino in fondo.
Due giocatori scarsi…. molto scarsi, Obaretin non capisco come possa permettersi la A!!!!
A Genova non giocherà quasi mai, va a fare la riserva di Vazquez
Raccomandato
Anche De Winter sembrava scarso e ora gioca nel Milan e nella nazionale belga.
No De Winter non era scarso, era giovane ed aveva bisogno di esperienza e lo si vedeva chiaramente…. questi si, sono scarsi!!!
Concordo con Riccardo: De Winter manifestava qualche “difetto di gioventù”, ma non era male come giocatore e aveva prospettive di crescita, come infatti è stato e comunque lo abbiamo avuto in un campionato di Serie A.
Obaretin lo scorso anno è stato una delle più grosse delusioni. Il Napoli ce lo ha fatto “cascare dall’alto” facendoci aspettare fino all’ultimo minuto prima di prestarcelo. Le sue prestazioni non sono mai state buone (Mi restano ancora impresse il secondo gol preso dalla Carrarese al Castellani, e il suo ingresso a Padova, che propiziò il loro gol vittoria).
Su Candela, qualche nota positiva in più, rispetto a Obaretin, almeno io l’ho percepita.
E’ un centrale, Obaretin: costretto l’anno scorso a fare il braccetto e a impostare la manovra
Il cosiddetto braccetto (termine orribile) è sempre un difensore centrale
Candela non è un granché! La serie B è la sua dimensione.
Su Obaretin aspetterei a pronunciarmi … Non penso che sia così scarso x come ci ha fatto vedere l’ altro anno.
Certo che la serie A da titolare, adesso mi sembra un po’ troppo… Però nel calcio si cambia idea molto rapidamente…
Guardate la Juve che al dubbio Suzuki – vicario.
Il giapponese ha fatto mezza stagione buona ed è già considerato di più di Guglielmo che è tra i portieri italiani più forti … Il calcio è un mondo di pazzi …..
Suzuki gode di buona pubblicità, anche a me non ha mai convinto. Vicario è di un’altra categoria
Comunque io Candela per 500k l’avrei riscattato. Non è una cima ma in rosa ci stava
si puo’ ordinare un petto di pollo e una mezza faraona con consegna a domicilio?
Può darsi che sotto Capitan Futuro (De Rossi) Obaretin diventi un buon difensore.
Candela ormai è un giocatore che non ha più margini di miglioramento.
Quando nel calcio non c’e meritocrazia. fai male e vai al Genoa, fai cosi cosi senza convincere e vai alla finalista playoff di serie B, poi non sorprendiamoci se abbiamo una nazionale scarsa con un allenatore scarso tra poco alla guida.