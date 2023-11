E’ stato tenuto a battesimo ieri un nuovo Empoli Club, con la grande particolarità di essere decisamente fuori zona. Infatti nella frazione di Vangile (Massa e Cozzile, PT) è nato l’Empoli Club Valdinievole. La realizzazione di un sogno di alcuni amici che – chi da prima, chi dopo – da tanti anni sono innamorati dei nostri colori, amici che nel corso del tempo hanno coinvolto tante altre persone fino al punto di decidere di creare un un vero e proprio luogo di riferimento. Il club nato nel pistoiese si è ufficialmente legato al Centro di Coordinamento degli Empoli Clubs. Da dire che però, nel circondario, è rimasto attivo soltanto quello di Spicchio.

Nella serata di ieri, tenutasi presso il circolo Arci di Vangile (sede del nuovo clubs azzurro) si è svolta una cena per festeggiare l’ufficializzazione di questo nuovo gruppo, di questo nuovo club. Tante le persone presenti, circa ottanta, con alcuni nuovi tesseramenti fatti proprio nel corso della serata. Presenti tre calciatori azzurri con Luperto, Baldanzi e Kovalenko a portare i saluti ed i ringraziamenti da parte della società. Presente ovviamente il direttivo del Centro di Coordinamento con, in testa, il presidente Bagnoli. Nel corso della serata ha preso la parola, con grande lusinga, anche il sottoscritto. Un bel messaggio d’amore per i nostri colori che arriva ad una quarantina di chilometri di distanza.

Di seguito un video con le parole del Presidente dell’Empoli Club Valdinievole, Niccolò Vitelli, ed anche quelle di Athos Bagnoli.