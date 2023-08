Riprenderà domani il lavoro della squadra, oggi sarà osservata una giornata di riposo. Alla ripresa, si preparerà la sfida di Monza, saranno da valutare le condizioni degli assenti; la sensazione però è che solo Wlaukiewicz possa rientrare nell’immediato. Dalla gara di ieri non dovrebbero essere sortite situazioni particolari. E purtroppo di ieri va raccontato di un debutto amaro, di una sconfitta alla prima giornata, di un esatto copia ed in colla rispetto allo scorso anno: sconfitti 2-1 in Coppa, sconfitti 1-0 alla prima di campionato. Questo lo diciamo anche per evitare determinati isterismi che già, e la cosa ha dell’incredibile, si sono avvertiti. Sicuramente perdere non fa piacere, come non si possono non evidenziare le lacune che ancora questa squadra ha. Ma è davvero troppo presto per emettere sentenze, ed anzi, bene che certi problemi possano uscire adesso in un momento in cui c’è tempo per porre rimedio. Anche via mercato. Una partita, quella di ieri, che si fonda principalmente su tre episodi: la traversa di Marin, il gol divorato da Gyasi, l’errore di Caprile. Purtroppo fin quando si era ai primi due il punteggio era ancora in parità, il terzo ha invece permesso al Verona di passare in vantaggio e vincere la partita. Una partita che, anche guardando i numeri siamo convinti di ciò che diciamo, l’Empoli non ha assolutamente meritato di perdere. Cosi come, e lo diciamo subito, non c’è mano negativa dell’allenatore in una gara del genere. Andare a sparare su Zanetti dopo questa partita (ognuno abbia il pensiero che vuole e liberi di criticare il nostro) è sinonimo di poca comprensione, e del momento dell’Empoli, ma anche del gioco del calcio. La partita era stata preparata bene, sapendo di affrontare una squadra più fisica di noi che avrebbe cercato di andare a chiudere i varchi con sistematici raddoppi su i nostri uomini di qualità. Limitandosi poi a cercare qualche spiraglio, con un Empoli che dietro non ha giocato per niente male. Due sciagurate uscite di Caprile su due corner, la prima volta è andata liscia, la seconda no. Allora va tutto bene? Assolutamente no. La squadra fa troppa fatica a sviluppare gioco, è lenta, macchinosa e prevedibile. Ecco, se una una cosa all’allenatore si può dire, è che qualche idea in più potrebbe non guastare, fin quando saremo questi. Ci siamo attaccati solamente ai tiri da fuori – vedi quello di Marin sulla traversa e poi una punizione, vedi quello di Cancellieri o di Shpendi nel finale – ed alle invenzioni di un singolo. Soltanto quando la maglia numero 35 si accendeva, facendo praticamente tutto da solo, si percepiva la possibilità di far male. Bisogna poi molto migliorare nella precisione dei passaggi, e guardando proprio ai numeri della gara, quello specifico vede soltanto un 63%; dato davvero molto basso. Si fatica molto sulla catena di sinistra, dove il mercato dovrà per forza intervenire, soprattutto Gyasi non sta portando niente alla causa, e se poi sbaglia quello che ha sbagliato ieri… Non ci si attacca al gran caldo perchè ovviamente ne risentiva anche la squadra di Baroni, però gli scaligeri sono sembrati più freschi nel finale, soprattutto i cambi hanno portato maggior linfa a loro. Sicuramente, ne parleremo poi anche nel paragrafo dei singoli, è piaciuto come è entrato Shpendi, l’unico tra i subentrati che ha fatto qualcosa degno di nota, per voglia e per capacità. Se si vuol perseguire la strada di questo modulo bisogna che la società inizia a pensare ad uno sforzo economico, serve gente che riesca a far filtro e creare gioco. Ci sono ampi margini di miglioramento, e come ci ha insegnato la passata stagione, non sono questi i risultati che potranno determinare il campionato, anche se la gara di Monza diventa già importante perché dopo si entra in una selva di partite che sulla carta potrebbero essere proibitive. Nessun dramma quindi per adesso, ma cercare immediatamente di colmare ciò che non va, ognuno per il suo ruolo. Ah, che freghi o che non freghi, tra le cose che non vanno c’è anche l’assurda decisione di cambiare speaker: ieri imbarazzante.

Azzurri in campo con il 4-2-3-1: dentro dal primo minuto Cancellieri, all’esordio quest’oggi, davanti Caputo è sostenuto da Baldanzi e Gyasi. Hellas Verona invece in versione 3-4-2-1 con Ngonge e Folorunsho alle spalle di Nboula. L’Empoli prova ad imprimere il suo marchio alla gara sin da subito: 8 minuti per la traversa di Marin, decisiva la deviazione di Montipò sul gran destro dalla distanza del centrocampista romeno. L’Empoli deve districarsi dalla pressione del Verona senza porre il fianco ad eventuali ripartenze. Montipò salva ancora, stavolta su iniziativa di Caputo che ci prova da posizione defilata. Si va al cooling break senza particolari sussulti. La seconda parte della prima frazione viaggia sulla stessa falsariga. L’Empoli cerca spazi e tempi per giocare, quando questo avviene gli azzurri sono pericolosi: al 42’ Grassi recupera in zona alta, Baldanzi apparecchia per Gyasi che da posizione invitante calcia sopra la traversa. Grande occasione per gli azzurri che poco prima avevano dovuto difendersi dal tentativo di Folorunsho, bloccato senza problemi da Caprile. Si chiude 0-0 il primo tempo. Si riparte con gli stessi ventidue. Serve qualità per spezzare la pressione dell’Hellas, quello che succede al 59’ Baldanzi duetta con Marin e viene steso da Magnani dal limite dell’area. Il seguente calcio piazzato di Marin si perde di un soffio alla sinistra di Montipò. Replica della squadra di Baroni con un sinistro fuori misura di Doig che aveva attaccato il secondo palo. Poco prima del cooling break le prime sostituzioni. Baroni manda dentro Saponara, Djuric e Bonazzoli per Folorunsho, Nboula e Ngonge. Replica subito dopo mister Zanetti con Shpendi e Piccoli per Cancellieri e Caputo. Al 75’ il vantaggio dell’Hellas Verona con Bonazzoli che sfrutta la meglio una azione d’angolo. La reazione dell’Empoli è affidata ad un sinistro di Shpendi che aveva provato ad approfittare di un rinvio con i pedi non perfetto di Montipò. Ancora gli azzurri con la penetrazione centrale di Baldanzi che entra in area e calcia, la tiene in due tempi Montipò. Spazio anche ad Henderson ed Ekong per Grassi e Gyasi. L’Empoli chiude in avanti ma non basta, vince l’Hellas Verona.

Guardando alle singole prestazioni, in una partita come quella di ieri, non c’è dubbio alcuno su chi sia stato il migliore dei nostri. Anche perchè, ieri, c’è stato un unico giocatore che è riuscito ad illuminare ed a far alzare in piedi la gente nella sensazione di poter far arrivare l’urlo del gol: Tommaso Baldanzi. Si è acceso a sprazzi, e quando lo ha fatto è stato perchè caparbiamente si è preso il pallone ed ha deciso (giustamente) di far da solo. L’unico che ci ha creduto veramente, l’unico che almeno ieri ha palesato una vera qualità. Giocatore che quest’Empoli non può assolutamente permettersi di perdere. Al secondo posto del podio vogliamo mettere Stiven Shpendi. Per lui ieri è stato debutto in serie A, ed immaginiamo quanta emozione ci potesse essere. Il ragazzino albanese però è entrato con il piglio del veterano, palesando anche grande furbizia come in occasione del tiro con Montipò fuori dai pali. Come direbbe De Gregori, il ragazzo si farà anche se ha le spalle strette, e guarda caso gioca con la maglia numero 7. Terzo gradino per Marin. Anche il romeno è tra i pochi coraggiosi della partita, e nonostante una condizione fisica ancora non delle migliori gioca un buon calcio, bravo soprattutto a recuperare tanti palloni. In linea di massima ci sono da segnalare le discrete prestazioni anche di Ismajli, di Cacace, un Cancellieri che almeno ci ha messo impegno. Dietro la lavagna non può non finire Caprile visto che il gol preso nasce da un suo errore: Elia però stia sereno, anche Vicario alla sua prima in campionato fece male, anzi, forse peggio. Anche Gyasi non convince per niente: male nelle due fasi e poi sbaglia il semplice gol che poteva indirizzare diversamente la partita. Come detto già nel pezzo, poche le colpe di Zanetti. La squadra deve trovare la migliore condizione, si deve cercare di migliorare la fase di possesso, e gli devono dare giocatori funzionali al modulo. L’Empoli avrebbe meritato almeno il pari, ma se quei due episodi raccontanti all’inizio avessero avuto un conclusione migliore, chissà… ed allora tutto cambierebbe. Equilibrio, questa è la parola del giorno. Serve equilibrio in tutte le componenti del mondo Empoli.