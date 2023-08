Non parte bene il campionato azzurro vista la sconfitta casalinga alla prima giornata contro il Verona, in quello che va considerato uno scontro diretto. La gara la decide un gol di Bonazzoli al 75′, gol che nasce da un vistoso errore di Caprile. Empoli non perfetto e con ancora delle difficoltà in fase di possesso, ma Empoli che oggi non avrebbe demeritato almeno un pari. Vediamo le immagino salienti del match: