Abbiamo confermato che l’interesse per il ritorno di Nicolò Cambiaghi è concreto, abbiamo però anche evidenziato come questo fosse particolarmente complesso. Le notizie delle ultime ore, che si trovano soprattutto su diverse testate che trattano il Bologna, danno il monzese classe 2001 molto vicino alla squadra rossoblù. Stando anche a quanto raccolto, parlando con alcuni colleghi, nelle ultime ore il club felsineo avrebbe intensificato i contatti con l’Atalanta e con lo stesso Cambiaghi.

Già nella settimana ventura potrebbe arrivare il via libera dell’Atalanta. Anche il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha fatto capire che quello di Cambiaghi è uno dei nomi inclusi nei rinforzi che si aspetta nei prossimi giorni. L’Empoli proverà ancora a far leva sul giocatore, ma al momento ci vorrebbe un clamoroso colpo di coda, rappresentato unicamente da una forte volontà dello stesso Cambiaghi. Cosa che, e non per mancata riconoscenza, non sembra esserci nell’immediato. Vedremo se il Bologna andrà alla chiusura, spegnendo quello che era un sogno improvvisamente riacceso, o se invece ci potrà essere ancora speranza.