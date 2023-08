Giovanni Crociata è ai saluti con l’Empoli, e stavolta dovrebbero essere saluti definitivi. Il giocatore, non avendo alcun problema fisico, non era nemmeno in panchina nel match di sabato contro il Verona. Su di lui, da giorni, ci sarebbe il Lecco che dall’Empoli (seppur in prestito secco) ha già preso Donati e Degli Innocenti.

Al momento non sembra essere stato ancora raggiunto l’accordo economico tra le parti, anche se da Lecco non ci sanno dire quanto sarebbe la richiesta e l’eventuale offerta. Nei prossimi giorni il club neopromosso in serie B dovrebbe provare l’affondo decisivo per chiudere una situazione che, sulla carta, sta comunque bene a tutti. Su Crociata ci sarebbero anche gli occhi di Pisa, Palermo e Ternana, ma il Lecco è in vantaggio.