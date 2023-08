Ha un po’ sorpreso la presenza in campo dal primo minuto, e con fascia da capitano, di Bereszynski sabato sera. Una situazione che però non va ad inficiare in quella che da giorni è ormai la trattativa che lo vede coinvolto con l’Empoli. Semmai quella di sabato, a Terni, sarà l’ultima partita del polacco con la maglia blucerchiata. Questo perchè nei prossimi giorni è attesa la firma e l’ufficializzazione in seno alla squadra di Paolo Zanetti.

Le due società ormai sono d’accordo su tutto ed anche con il calciatore c’è l’accordo. Nelle ultime ore ci aveva riprovato anche il Sassuolo ma da Genova è arrivato un secco no in relazione a quanto ormai deciso con l’Empoli. Tutto porta a vedere il classe 1992 già tra i calciatori che faranno parte della spedizione di Monza, sabato prossimo. L’accordo dovrebbe essere sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Resta possibile per Stojanovic il percorso inverso, alla Sampdoria.