Che l’Empoli voglia riportare Akpa Akpro a vestirsi d’azzurro non è certo mistero. Cosi come non è mistero che l’ivoriano classe 1992 vorrebbe tornare a giocare in Francia, nel Tolosa. Dalla Francia però non sembrano arrivare segnali di grande interesse verso Akpa, soprattutto alle condizioni economiche che sarebbero di gradimento al centrocampista. In tutto questo c’è poi da dire, altra verità, che il giocatore è un esubero per Sarri e la sua Lazio. Da qui, il cercare di tornare al punto di partenza, rifacendo vestire di azzurro Akpa.

La situazione è in divenire, e potremmo anche iniziare a considerarla in discesa. L’Empoli, come abbiamo già avuto modo di dire, ha in mano l’accordo con la Lazio per un nuovo trasferimento in prestito, ma con stavolta un diritto di riscatto a favore. Da Empoli si inizia oltretutto ad avere fretta. Anche se il giocatore conosce bene mister e modulo, e quindi il suo non sarebbe un inserimento che necessita di tempi lunghi, sia tecnico che dirigenza non vorrebbero mettere altro tempo in mezzo. Potendo magari contare su Akpa già dalla gara di Monza.

Stando a quanto ventilato, la settimana in cui entriamo dovrebbe essere campale per conoscere l’epilogo della situazione. Ad Akpa verrà dato un termine entro il quale prendere una decisione, capendo magari che l’unica vera opportunità, per essere ancora protagonista, corrisponde unicamente al nome dell’Empoli. Anche da Roma ci viene confermato che i tempi non dovrebbero essere lunghi, ed in assenza di novità che nessuno si aspetta, Akpa dovrebbe tornare ad indossare la nostra maglia azzurra.