Sono in vendita i tagliandi del settore ospiti dell’U-Power Stadium di Monza per Monza-Empoli, gara valida per la seconda giornata di Serie A TIM 2023/24 in programma sabato 26 agosto alle 18.30.

I biglietti sono disponibili al prezzo unico di € 20,00 online, attraverso il sito di Vivaticket, unica piattaforma autorizzata. collegandosi al link httbs://ao_m_onza.vivaticketit/ oppure presso i punti vendita Vivaticket abilitati.; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

Si comunica che, secondo disposizione delle autorità competenti, i residenti in provincia di Monza e Brianza potranno acquistare i biglietti nel Settore Ospiti solo se in possesso della fidelity card Empoli Member. Si informa inoltre che non sarà possibile il cambio nominativo e la vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente venerdì 25 agosto alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Monza se sprovvisti di tagliando.

L’acquisto del titolo di accesso comporta l’accettazione del Sistema di Gradimento e Regolamento d’Uso dell’U-Power Stadium e delle relative procedure di accesso (consultabili sul sito www.acmonza.com). Il loro rispetto è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza nello stadia Il possessore del titolo di accesso, in quanto parte del pubblico, acconsente e autorizza eventuali riprese audio e video che potrebbero ritrarlo nel corso della gara dell’AC Monza, per qualsiasi uso. Il trattamento dei dati personali da parte dell’AC Monza è effettuato secondo le disposizioni di legge. Per informazioni circa le modalità del trattamento dei dati personali si invita a prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali presente nel sito ufficiale dell’AC Monza o a contattare l’AC Monza all’indirizzo e-mail privacv@acmonza.com. Per meglio regolare l’afflusso, si informano i tifosi che si potrà accedere allo stadio solo ed esclusivamente dal Gate indicato sul biglietto: l’accesso da un Gate diverso non verrà in alcun modo consentito. Si consiglia quindi di presentarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al calcio di inizia I biglietti non utilizzati perché il loro detentore non ha potuto accedere allo stadio per mancanza di documento di identità valido, non saranno rimborsati.

COME ARRIVARE E DOVE PARCHEGGIARE – Uscendo al casello autostradale di AGRATE BRIANZA, transitare per Concorezzo e dirigersi verso Monza. L’U-Power Stadium si trova in Via Tognini, l’ingresso per i tifosi Ospiti avviene da Viale Stucchi. Il parcheggio riservato al SETTORE OSPITI è il PARCHEGGIO ARANCIONE. Il parcheggio si trova in Via Tognini arrivando da Viale Stucchi: il parcheggio è a pagamento e viene gestito da Monza Mobilità (non da AC Monza). È acquistabile online insieme al biglietto per la partita sul portale di Vivaticket ad un costo di €10 per le auto ed €30 per i bus.