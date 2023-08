Di calciomercato abbiamo scritto tanto in diciassette anni di attività, ma poche volte si è registrata un’attenzione quasi maniacale verso uno specifico giocatore come nei confronti di questo. Se poi pensiamo che si tratta di un ragazzo che alle spalle ha soltanto un campionato di serie C, beh il tutto diventa ancora più particolare. Ma le cose non accadono mai per caso, ed in questo ragazzo, in questo giovane calciatore, già in tanti vedono un futuro roseo ed importante… non a caso viene chiamato “Il predestinato”.

Parliamo di Stiven Shpendi, albanese d’Italia, o italiano d’Albania. Lui è nato ad Ancona, ha vissuto praticamente sempre sulla costiera romagnola, e se chiudi gli occhi e lo senti parlare mai ti verrebbe da dire che non è un romagnolo purosangue. I suoi genitori sono albanesi, arrivati in Italia nel 1997. Il sangue e la famiglia prima di tutto, e per quanto immaginiamo Stiven ami l’Italia e la senta come casa sua, ha scelto l’aquila a due teste come nazionale. Ed in Albania è già un piccolo mito. Come dare torto a chi vede anche in questo ragazzo una sorta di possibilità di riaffacciarsi al grande calcio per la nazionale albanese, arrivata ad un ricambio generazionale importante. Ma nazionale a parte, c’è adesso anche tutta una città, tutto un popolo calcistico, che in lui vede grandi speranze per il futuro.

L’Empoli, nella figura di Pietro Accardi, ha puntato forte e dritto su di lui. Cercando di tenere sempre botta, anche quando il Cesena giocava al rialzo o come quando provavano ad inserirsi altri club. Un’importante differenza, anche in questo, l’ha fatta l’intelligenza del ragazzo. Lui da subito ha capito quello che poteva rappresentare un percorso ad Empoli, ha detto immediatamente si, e non si è mai tirato indietro. Facendo anche muro con lo stesso Cesena. Alla fine, sistemate tutte le faccende burocratiche (con tutte le situazioni che poi sono venute fuori e che vi abbiamo raccontato), Anche il Cesena ha capito che questo poteva essere il miglior affare, e se il buongiorno si vede dal mattino…

“Il Predestinato”, seppur nei pochi minuti giocati fin qui tra Cittadella e Verona, ha già fatto vedere di che pasta è fatto. Difficile, davvero difficile – nel vederlo – pensare che sia cosi giovane ma che, soprattutto, non si sia mai misurato nella massima categoria. Due ingressate con il piglio di quello che ha voglia di cambiare le carte in tavola, di sparigliare tutto facendo innescare alla squadra una marcia in più. E con il Verona, in quel tiro da centrocampo a Montipò fuori dai pali, ci ha fatto vedere che, oltre a tecnica ed intelligenza, ci sono anche le palle. L’urlo del gol è ancora strozzato in gola, ma siamo certi che presto vedremo una lunga corsa sotto la maratona…. Il ragazzo si farà

anche se ha le spalle strette, e quest’anno già giocherà con la maglia numero 7!