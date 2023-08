Prima che lo possiate pensare o scrivere, si, siamo sulle montagne russe. Questo è il calciomercato, nel suo bello, nel suo brutto. Piaccia o non piaccia. Veniamo ai fatti ed a quanto appena arrivato in redazione, direttamente da Bologna. L’argomento è Nicolò Cambiaghi, giocatore che lo scorso anno ha fatto faville in maglia azzurra, che è rientrato all’Atalanta dopo il prestito, ma che da Bergamo è nuovamente in uscita visto il poco spazio offertogli da Gasperini. Ieri abbiamo scritto, in base alle informazioni in possesso (ribattute anche dai grandi network nazionali) di come il Bologna fosse ad un passo dal chiudere per il classe 2000.

Cosa è successo? Stando agli attenti e bravi colleghi di Bologna, ci sarebbe un intoppo sulla formula che dovrebbe portare Cambiaghi in maglia rossoblù. Il Bologna infatti voleva che il giocatore arrivasse, si in prestito, ma con poi un diritto di riscatto a proprio favore. L’Atalanta invece sta facendo muro da questo punto di vista, offrendo il giocatore unicamente in prestito secco. Guarda caso, la miglior soluzione per gli uomini di Monteboro. Il Bologna non sarebbe propenso a far arrivare un giocatore da dover obbligatoriamente restituire a fine anno, ed infatti gli uomini mercato felsinei avrebbero già virato su Jesper Karlsson dell’AZ Alkmaar.

Tutto questo apre, inevitabilmente, alla rinnovata speranza e possibilità di consegnare per la seconda volta Cambiaghi a Zanetti. Ovviamente il tutto va preso con le molle, noi stiamo a quanto arrivato da Bologna, ritenendo molto attendibile ciò che ci è stato detto. Le prossime ore, le prossime giornate ci racconteranno di più.