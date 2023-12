Riprenderà quest’oggi la preparazione degli azzurri, questa è una settimana corta visto che sabato l’Empoli sarà di nuovo in campo per la prossima sfida di campionato. Quello di oggi sarà un lavoro prevalentemente di scarico, da domani si inizierà a pensare al Torino. Già oggi cercheremo però di capire qualcosa riguardo le condizioni di Tommaso Baldanzi, stando a quanto arrivato il classe 2003 potrebbe tornare in gruppo. Quella di Baldanzi potrebbe essere indubbiamente un arma in più nella non facile gara di sabato. Da capire anche le condizioni di Caputo e Bereszynski, usciti anzitempo dal confronto di ieri. Per nessuno dei due sembra esserci un’alta preoccupazione, ma visti proprio i tempi stringenti si potrebbe pensare a delle opzioni. Opzioni non semplici, soprattutto davanti, dove ieri si è visto ancora come le soluzioni per sostituire il bomber di Altamura non siano infinite. Questo, lo diciamo subito, non per gettare la croce addosso a Shpendi che ha giocato una partita molto generosa, ma per evidenziare un dato oggettivo che dovrà essere seria valutazione per il mercato invernale. In generale è proprio la fase di finalizzazione quella che sta mancando all’Empoli, quella che rischia di essere vero e proprio tallone d’Achille. Ieri, in una gara non bella e condita di tanti errori da ambo le parti, va evidenziato che in quel finale arrembante gli azzurri avrebbero meritato di trovare il gol del sorpasso. Ma nonostante la mole di gioco sciorinata, non c’è mai stato il vero senso di pericolo portato, con la sensazione che di li a poco potessimo segnare. E la miglior fotografia per raccontare il match giocato ieri sera sta proprio nei due gol arrivati che hanno scritto il punteggio finale. Due situazioni fortunate/sfortunate, dove da prima Berisha fa una roba assurda su un tiro centralissimo e da fuori di Banda, e dove poi il pari azzurro arriva grazie ad una deviazione di Rafia su una palla scaricata in mezzo da Cambiaghi. Se la squadra, dopo Genova, da una parte ha palesato ancora una buona struttura difensiva ed un gioco senza il pallone ben fatto, dall’altra è lecito che possano esserci diversi interrogativi sul come far cambiare un trend che ci portiamo dietro dall’inizio della stagione. E se la squadra ha fatto il suo massimo, come ci viene puntualmente raccontato nel dopo gara, permetteteci di aggiungere qualche altro punto interrogativo. Certo, parlano di punti, quello riportato ieri non è totalmente da buttare (peccato per la vittoria in extremis del Cagliari che ci poteva mandare a letto un pizzico più sereni), perderla sarebbe stato ancor peggiore e comunque il trovare due risultati positivi di fila non è cosa banale quest’anno. La sensazione è che a questa squadra manchi quella cattiveria, quella rabbia, quella brama che sono elementi imprescindibili per chi deve fare un campionato volto alla salvezza. Sembra quasi, e dopo quindici giornate non può essere cosi, che la classifica sia solo un aspetto marginale al quale dare il giusto peso. Va invece evidenziato come questa squadra, da inizio anno, sia spesso dentro il terzetto delle possibile retrocesse, ben lontana ancora da quella media di un punto a partita che è il Santo Graal di chi si vuol salvare. Dalla partita di ieri abbiamo anche capito che ci sono giocatori che forse, e non è un male, possono dare il loro meglio se messi per lo spezzone finale. Ci riferiamo principalmente a Kovalenko, l’eroe di Napoli come ancora viene chiamato dagli altoparlanti dello stadio; l’ucraino ieri non facendo particolarmente male non ha però mai inciso e mai fatto vedere quei guizzi che nelle ultime tre gare sono stati oro. L’errore di Berisha, come dice mister Andreazzoli, è un errore che può capitare e che chiaramente se fatto da un portiere è nettamente più evidente rispetto ad un errore a porta vuota di un attaccante. Potrebbe però essere arrivato il momento per provare a riproporre Caprile, almeno che non ci sia già un disegno di mercato per l’ormai ex titolare. C’è ancora da lavorare tanto, e la cosa che dispiace, è che davvero, ancora, non si sia riusciti a togliere questi interrogativi di cui parliamo, soprattutto nel capire realmente questa squadra di quale pasta sia fatta. L’obiettivo è ampiamente alla portata, e la strada da percorrere è sufficientemente lunga per poterci arrivare. Ma per strada abbiamo lasciato tanto, troppo, ed anche quel pari arrivato settimana scorsa a Marassi perde leggermente di valore non avendolo capitalizzato al massimo contro il Lecce. Un Lecce che, diciamocelo, non ha poi nemmeno fatto vedere quel che in altre occasioni aveva mostrato, soprattutto nel secondo tempo. Il calendario, ha esaurito di qui alla fine del girone di andata (questo non vuol dire che non ci saranno possibilità) le gare sulla cara più alla portata, con in mezzo uno scontro diretto di fine anno che potrebbe valere davvero, ma davvero tanto. Adesso serve quel qualcosa in più.

Azzurri in campo con il 4-3-2-1: mister Andreazzoli sceglie Bastoni sulla corsia di sinistra, Grassi play e Kovalenko mezzala destra. Lecce in versione 4-3-3: in avanti c’è Piccoli supportato da Banda e Sansone. Al 7’ calcio di punizione per il Lecce dalla trequarti, colpo di testa di Pongracic che costringe Berisha alla parata in corner. Replica degli azzurri al quarto d’ora quando da un corner di Bastoni, sale alto Cancellieri che manda a lato non di molto. La partita è aperta, le due squadre rispondono colpo su colpo al rispettivo avversario. Piccoli tenta la girata in area senza fortuna. Al 26’ la migliore occasione sin qui per l’Empoli: Cambiaghi ruba palla a Dorgu e scatta in campo aperto, entra in area e calcia trovando la respinta di Falcone. Dallo sviluppo del successivo corner, Bastoni mette dentro per Luperto che manca l’impatto con la palla in piena area di rigore. Gli azzurri perdono Caputo al 41′, dentro Shpendi. Passa poco e l’Empoli perde anche Bereszynski. Prima frazione che si chiude sullo 0-0. Un cambio per parte nell’intervallo: dentro Ebuehi per Bereszynski e Gallo per Dorgu. Sì parte con una staffilata di Grassi bloccata da Falcone. L’Empoli parte forte, con la chiara volontà di vincere la partita. Falcone si salva sull’iniziativa di Cancellieri. Di nuovo il portiere del Lecce protagonista: cross da destra ribattuto dalla difesa giallorossa, arriva Grassi che calcia con il destro trovando la grande respinta di Falcone. All’ora di gioco D’Aversa inserisce Rafia e Krstovic per Oudin e Piccoli. Ma al 64’ il Lecce la sblocca con Banda che si accentra e calcia con il destro superando Berisha. Mister Andreazzoli inserisce Marin per Maleh. La reazione degli azzurri non si fa attendere. Al 71′ Cambiaghi va all’ennesimo 1 vs 1 della sua partita, si sposta la palla sul destro e crossa trovando la deviazione di Rafia che mette fuori causa Falcone. Pari azzurro, inerzia dalla parte dell’Empoli che ora spinge con nuova determinazione. Cancellieri manca l’appuntamento col gol sugli sviluppi di un calcio piazzato, Luperto si vede cancellare la rete da un’altra prodezza di Falcone. Per gli ultimi dieci minuti più recupero entrano Fazzini per Kovalenko e Gyasi per Cancellieri. E proprio Gyasi tenta la rete in acrobazia. Gli azzurri chiudono in avanti creando tanti presupposti interessanti per sorpassare il Lecce. Dopo cinque minuti di recupero finisce pari: al Carlo Castellani Computer Gross Arena è 1-1, con la sensazione di aver lasciato due punti.

Guardando alle prove dei singoli, va a Nicolò Cambiaghi la palma del migliore di giornata. Al di là di essere colui che mette la “mano” decisiva nel gol del pari (poi è oggettivamente autogol di Rafia), è un motorino inesauribile per tutta la gara. Un Cambiaghi che sta piano piano tornando ai livelli offerti lo scorso anno. È il più vivace di tutti, fin dalle prime battute. Parte largo, ma è bravo ad accentrarsi e a puntare la difesa leccese sulle sponde di Caputo. Nel primo tempo fallisce una bella occasione, ma nella ripresa la sua caparbietà viene premiata con la deviazione decisiva di Rafia, che mette fuori causa Falcone. Seconda piazza per Grassi, che ripaga la scelta di Andreazzoli nel farlo ripartire titolare. Sempre ben posizionato fa filtro davanti alla difesa e da buone geometrie, anche se talvolta è un po’ troppo lento nel far girare la palla. Sfortunato in fase conclusiva, con Falcone che gli dice due volte di no. Terzo gradino per un ragazzo al quale serviva una bella iniezione di fiducia, ovvero Bastoni, ieri preferito a Cacace. L’ex Spezia è sempre ordinato e mai timido in fase difensiva, e non disdegna quando porta avanti la palla. Bene tutto il pacchetto difensivo, che gioca con ordine senza mai sbavare, ed il gol preso arriva solo per un errore epico di Berisha. Va da se che il portiere albanese non può che finire dietro la lavagna. Non bene però nemmeno Maleh, forse anche a causa di una partita che sentiva particolarmente ma nella quale ha fatto vedere meno del solito. Ci si aspettava qualcosa in più anche da Cancellieri, tornato titolare dopo la bella prova di Marassi. Per lui un occasione in avvio, poi si spegne lentamente fino al cambio. Mister Andreazzoli si deve arrendere ad un paio di cambi forzati che complicano i piani e nel primo tempo la squadra non appare così decisa a ricercare una vittoria che sarebbe invece importante per la classifica. Ancora una volta, però, viene fuori il carattere quando va sotto, sebbene il forcing finale sia molto confusionario. Serve fare questo famoso passo in avanti, ed al mister il compito di ricercare i perchè questo non stia ancora venendo.