Riprenderà già oggi il lavoro degli azzurri in vista della prossima gara che si giocherà sabato sera, al Castellani, contro il Parma. Vedremo da oggi, e poi meglio nei prossimi giorni, se potranno tornare in gruppo quei giocatori che ieri non sono stati presenti per problemi fisici; su tutti Anjorin. Torneranno a disposizione Grassi ed Henderson, scontato il turo di squalifica, ma non ci sarà Colombo per lo stesso motivo. E la gara con il Parma è di quelle che davvero non si possono sbagliare, di quelle in cui si potrà e dovrà evidenziare soltanto il risultato finale. Il come questo arriverà sarà estremamente marginale, adesso per la squadra di D’Aversa non ci sono più appelli ed in queste ultime tre gare è chiesto di portare a casa tutto quello che si può portare. Sperando che possa bastare perché, non ci mettiamo qui a sciorinare tutti i possibili incastri, ma anche gli eventuali nove punti (certo dovrebbero arrivare dei risultati clamorosi dagli altri campi) potrebbero non bastare. E purtroppo anche ieri, nonostante l’aver affrontato una squadra sulla carta più forte, c’è il rammarico di aver lasciato per strada un qualcosa che sarebbe potuto diventare oro colato in vista del gran finale. Un gol preso a freddo, per via di un errore tecnico da parte nostra, e poi quel davvero troppo poco davanti che ormai si registra da tempo immemore. Vero, abbiamo giocato quaranta minuti con l’uomo in meno, oltretutto un attaccante, ed è stato proprio in quel lasso di tempo che l’Empoli ha fatto vedere le cose migliori, sia per intensità che per voglia e partecipazione. Da evidenziare però che l’approccio alla gara, ed andando anche al di là del gol preso dopo nemmeno un minuti di gioco, non è certo stato quello che ti aspetti da una squadra che deve giocare con il sangue negli occhi. E quello che in questo momento fa maggiormente preoccupare, sperando di essere smentiti già dalla prossima gara, è proprio questo. Oltre ai non pochi errori tecnici che vediamo, con alcuni giocatori che oggettivamente facciamo fatica a capire come possano calcare i prati della serie A, non arriva quel senso di rabbia e di cattiveria agonistica che dovrebbe avere chi – sportivamente parlando – si gioca la vita. Certo, questa squadra può sicuramente avere l’ormai vecchio alibi dei tanti infortuni. Questo non lo diciamo perché vogliamo dare dei crediti morali in caso le cose dovessero andare male (perché poi in questo c’è comunque una responsabilità oggettiva della società che ha gestito molto male il mercato di riparazione), ma perché siamo certi che avessimo potuto disporre per tutta la stagione, e con il massimo della forma, dei vari Pellegri, Anjorin, Zurkowski, Ebuehi, Maleh, Fazzini etc etc… le cose sarebbero andate diversamente. Abbiamo sempre detto che il nostro campionato non poteva essere da decimo/undicesimo posto, ma lì ci eravamo arrivati per merito, non rubando niente e facendo vedere delle cose buone. Detto questo, che ormai lascia il tempo che trova, si deve guardare a dove siamo ed al fatto che ancora – proprio grazie a quel girone di andata – siamo ancora in vita e nella possibilità di agguantare questa salvezza. Lo si deve però volere. Attenzione, in questo non si legga la volontà della società di retrocedere, come puntualmente salta fuori su social da parte di qualche tifoso. Non ci dilunghiamo in questo visto che ne abbiamo parlato ampiamente negli anni passati ed anche un bambino ha capito che per il club fare la serie A è sempre molto più conveniente che scendere e prendere il paracadute. Anche perché, quando scendi, non hai mai la certezza del quando potrai risalire, e fare due o più anni in serie B diventa uno stillicidio. Tornando alla gara con la Lazio, e dicendo che effettivamente i piani tattici del match sono cambiati in ragione prima del gol a freddo e poi dell’inferiorità numerica, la squadra è sicuramente stata brava nel rimanere in equilibrio, nel guadagnare metri in campo e nel cercare quel pareggio che era pure arrivato con Viti (si sarebbe fatto perdonare meravigliosamente quell’errore in avio di gara) ma poi tolto per fuorigioco. Ancora una volta siamo costretti a formulare la frase del “ripartiamo da qui”. E per forza di cose dobbiamo ripartire da quella reazione, avendo giocato alla pari con la la Lazio. Tra gli episodi sotto la lente di ingrandimento c’è la già citata espulsione di Colombo che arriva per doppio giallo. La sensazione è che il secondo cartellino potesse non essere estratto, il fallo del nostro attaccante non sembra essere di intensità atta a quel tipo di provvedimento. Trattandosi poi di un secondo giallo, che va quindi a cambiare la storia della partita, l’omonimo arbitro di Lorenzo poteva non avere tutta questa fretta. Un Colombo che, fin li, aveva comunque fatto poco. Di certo il peggiore tra i nostri è ancora una volta Solbakken. Chissà che il karma non porti il norvegese a segnare il gol che ci darà la salvezza, e noi ci prenderemo volentieri anche un bel dito sul naso a zittirci, però ad oggi va detto che l’ex Roma è la più grande delusione della stagione. Piace invece molto la partita di Sambia che entra con un grande piglio, cambia il nostro ritmo e recupera anche tanti palloni. Altra buona prova di Fazzini, uno di quelli che è mancato nel corso della stagione. Il numero 10 azzurro, arretrato in mediana per le emergenze degli squalificati, gioca con grande personalità ed è l’unico faro quando c’è da impostare. D’Aversa sceglie infatti di mettere lui e Marianucci in mezzo, un qualcosa che non si era mai visto ma che ieri è diventato necessità. Il tecnico azzurro, che sicuramente avrà i suoi limiti, è difficilmente attaccabile però per la situazione in cui la squadra si trova, ed anche per la sconfitta riportata ieri. Difficile fare di più quando ti trovi nelle condizioni di gestione in cui lui è, e quando poi la partita si mette in una certa maniera senza nemmeno ancora aver realizzato che il gioco è iniziato. Certo, anche a lui il compito di tirare fuori tutto quello che si può tirare fuori. La salvezza passa dalle prossime tre partita ma quella con il Parma diventa un crocevia importantissimo. Se già i nove punti potrebbero non bastare (come detto servono degli incroci molto particolari e quindi siamo ceri che basteranno), non vincere con i ducali andrebbe a rendere molto più complicato il tutto. Anche la Lazio va in archivio e, con questa gara, ogni discorso legato al fatto che “non è da qui che passa la salvezza”. Dalla prossima non ci sarà il minimo giudizio per la prestazione, per come la gara verrà interpretata. Conta vincere, solo vincere!

D’Aversa deve far fronte alle contemporanee assenze di Grassi ed Henderson per squalifica ma anche a quella di Anjorin. Centrocampo a quattro quindi ridisegnato con Fazzini e Marianucci a fare gli interni. Scelto Solbakken per Esposito davanti. Nemmeno il tempo di accomodarsi a sedere che la Lazio passa in vantaggio; cross di Hysaj, Viti sbaglia il tempo, palla a Dia che solo soletto davanti a Vasquez ha vita facile. Al minuti undici l’Empoli si va vedere in avanti e conquista il primo angolo, dopo due minuti ci prova Marianucci da fuori con Mandas che neutralizza. Quello di Dia trasformato in gol, e questo di Marianucci, saranno gli unici tiri nello specchio della porta del primo tempo. Un primo tempo caratterizzato da tanti errori, da una parte e dall’altra, con anche la Lazio a far vedere un gioco davvero privo di idee. Si deve arriva al secondo giallo di Colombo, siamo al 38’, per raccontare una sorte di emozione in questa gara. L’attaccante azzurro era stato ammonito quattro minuti prima per un fallo ai danni di Rovella. Al 38’ l’arbitro comasco, ravvede un fallo di Colombo su Gigot e senza pensarci su due volte va ad estrarre il secondo giallo che si trasforma in rosso. Al 42’ si vede la Lazio con un tiro cross di Guendouzi che Vasquez devia. Nel recupero del primo tempo si registra un colpo di testa di Castellanos che esce sopra la traversa. Nell’intervallo D’Aversa cambia Goglichidze con Sambia. Gli azzurri partono bene ad al 50’ trovano il pareggio con Viti. Dopo diversi minuti, dal VAR, arriva l’indicazione che c’è posizione di fuorigioco e quindi gol annullato. Con l’uomo in meno l’Empoli si dimostra più vivo della Lazio ma, però, di pericoli veri e propri verso la porta di Mandas non ne arrivano. Al 72’ è Isaksen a mettere palla fuori di non molto alla destra di Vasquez. Al 74’ c’è una bella ripartenza di Cacace, un’azione che si preannuncia interessante ma il neozelandese sbaglia completamente l’appoggio per Sambia. Due minuti dopo arriva la parità numerica visto che anche l’ex Hysaj rimedia il suo secondo cartellino giallo. Al minuto 86’ ci prova Sambia ma Mandas blocca. Al 94’ la Lazio va vicina al raddoppio con Isaksen, molto bravo Vasquez a dire di no. Finisce cosi la gara con la sconfitta per gli azzurri, azzurri che portano a venti le gare consecutive senza vittorie. La sensazione è di aver lasciato per strada un punto, speriamo che non sia quello che servirà per salvarsi.