Si è giocata la 35a giornata di Serie A che si è aperta venerdì con il pareggio tra Torino e Venezia. Primo tempo dominio della squadra di Di Francesco che chiude in vantaggio poi nella ripresa reazione dei granata e pari su rigore con Vlasic. Nelle gare del sabato successo esterno dell’Udinese a Cagliari e del Como a Parma. Per la squadra di Fabregas è la quinta vittoria consecutiva. Vincono di misura anche Napoli e Inter rispettivamente contro Lecce e Verona. Per il Napoli decisiva una punizione di Raspadori mentre per l’Inter un rigore trasformato da Asllani. La squadra di Conte resta in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sui nerazzurri. Nelle gare della domenica vittoria sofferta della Lazio a Empoli con un gol dopo cinquanta secondi. Nella ripresa è l’Empoli a farsi preferire sfiorando la rete del pareggio. Facile vittoria dell’Atalanta a Monza che blinda la qualificazione alla Champions mentre prosegue il magico periodo di Ranieri alla Roma che sconfigge anche la Fiorentina e si porta al quarto posto con Lazio e Juventus. Finisce in parità la gara tra il Bologna e la Juve ed è vera bagarre per la qualificazione alla prossima Champions.

Questi i risultati e la classifica:

TORINO-VENEZIA 1-1

CAGLIARI-UDINESE 1-2

PARMA-COMO 0-1

LECCE-NAPOLI 0-1

INTER-VERONA 1-0

EMPOLI-LAZIO 0-1

MONZA-ATALANTA 0-4

ROMA-FIORENTINA 1-0

BOLOGNA-JUVENTUS 1-1

GENOA-MILAN Lunedì 5 maggio alle 20:45