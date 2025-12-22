Riprenderà oggi stesso il lavoro degli azzurri in vista della prossima sfida di campionato, in programma sabato 27 dicembre allo stadio Carlo Castellani contro l’attuale capolista della Serie B, il Frosinone, sorpresa di questa prima parte di stagione. Alla ripresa degli allenamenti verranno valutate le condizioni dei calciatori assenti, con particolare attenzione a Pietro Pellegri, costretto ieri a lasciare il campo anzitempo per un problema muscolare. Difficilmente l’attaccante ex Torino sarà a disposizione per la prossima gara, anche se la speranza è che lo stop non si prolunghi. Saranno monitorate anche le situazioni di Lovato, Saporiti, Shpendi e Popov (con quest’ultimo fermato soltanto da un’influenza) per capire chi potrà rientrare in gruppo. La settimana riparte comunque con il sorriso, un sorriso figlio del successo ottenuto ieri a Mantova. Si tratta della terza vittoria esterna stagionale e della quarta sotto la guida di Alessio Dionisi. C’è anche una curiosità statistica: quando l’Empoli di Dionisi vince, non subisce gol. Quella di Mantova è stata una partita tutt’altro che semplice e, all’interno della prestazione, non sono mancati aspetti da rivedere. Tuttavia, da questa gara si chiedeva soprattutto una reazione di orgoglio, coraggio e volontà, ancora prima del risultato. Da questo punto di vista l’Empoli ha risposto presente: squadra compatta, concentrata, disposta al sacrificio e capace, a tratti, di mettere in mostra anche quella qualità che sappiamo essere nel suo bagaglio. Il Mantova ha avuto le sue occasioni, sia prima del gol azzurro sia dopo, andando più volte vicino al vantaggio o al pareggio. Ancora una volta va però sottolineata la prova di Fulignati, decisivo con interventi importanti che hanno permesso alla squadra di restare in partita e, grazie alla rete di Nasti, di portare a casa i tre punti. È anche giusto dire che, fino al gol, i biancorossi avevano prodotto qualcosa in più rispetto all’Empoli, ma il calcio, soprattutto in Serie B, è fatto anche di cinismo e capacità di sfruttare le occasioni. L’Empoli, nella sua occasione più nitida, ha colpito e ha vinto. Nel primo tempo, proprio con Nasti subentrato a Pellegri, c’erano già state due situazioni pericolose, una delle quali aveva costretto il portiere del Mantova a un intervento di rilievo. Non resterà negli annali come una partita spettacolare, né come una prestazione da stropicciarsi gli occhi, ma l’obiettivo principale era rimettere la squadra sulla giusta carreggiata e dimostrare che le due sconfitte precedenti non avevano intaccato l’aspetto emotivo e psicologico. Da questo punto di vista la risposta è arrivata.

Lo sa bene anche Dionisi, che nel post gara ha fatto un’analisi molto onesta, sottolineando come ci siano ancora tasselli da sistemare. L’Empoli è una squadra giovane e in alcune situazioni paga inevitabilmente un po’ di inesperienza. Basti pensare alla prova di Indragoli, alla sua prima presenza da professionista con la maglia azzurra: una gara attenta, coraggiosa, che conferma come anche le alternative e i giovani del vivaio rappresentino risorse importanti e motivo di orgoglio. Come ribadito dallo stesso allenatore, l’obiettivo immediato è restare nella parte sinistra della classifica, consolidare la posizione e poi, perché no, provare gradualmente a risalire verso zone ancora più ambiziose, magari quelle che portano ai play-off. Un’ambizione giusta, legittima e, secondo molti, anche possibile. È piaciuto soprattutto l’atteggiamento della squadra, capace di giocare da gruppo vero, con tutti gli elementi coinvolti nelle due fasi. Emblematico, in questo senso, l’episodio che porta al gol dell’Empoli, nato da un recupero palla di un trequartista (Ilie) ripiegato in fase difensiva. Positivi anche i cambi, compreso quello forzato, con un Marco Nasti che, oltre al gol decisivo, ha probabilmente offerto la sua migliore prestazione in maglia azzurra. Un segnale importante, in un momento in cui gli attaccanti sembrano rendere al meglio anche a gara in corso. Anche gli ingressi di Ignacchiti ed Haas hanno avuto il loro impatto importante in un momento, tra l’altro, topico della partita. La gestione, che a Castellammare di Stabia non era totalmente piaciuta e non aveva particolarmente convinto, ieri, invece, è stata molto funzionale. Si è visto come questa gara non sia stata assolutamente sottovalutata e ben preparata e si è vista anche la mano dell’allenatore nel momento in cui c’erano da fare i giusti accorgimenti in campo. La potremmo definire una vittoria un po’ sporca, una di quelle alla quale forse negli ultimi anni ci siamo un po’ disabituati. Nella nostra testa c’è un po’ la convinzione che l’Empoli, quando vince, lo debba fare giocando bene, surclassando l’avversario. Non sempre deve essere così. quante volte abbiamo visto il contrario, ovvero un’Empoli che magari in campo aveva offerto qualcosa in più dell’avversario ma poi, a fine gara, non aveva raccolto punti. Ecco, questa potrebbe essere, a grandi linee, la fotografia della partita di ieri. E va bene così perché servono anche queste vittorie, servono per solidificare ulteriormente certe convinzioni. è chiaro che quei miglioramenti tecnico-tattici arriveranno sicuramente nel corso del tempo avendo, come noi sottolineiamo da mesi, qualità. Quello che conta in questo momento è lo spirito, è l’atteggiamento, è la convinzione che questa squadra deve avere, anche sbagliando, anche concedendo. Se questi elementi riescono ad esserci, siamo sicuri che la squadra potrà comunque far bene e, come appunto visto ieri a Mantova, riuscire a creare quelle condizioni in cui si tiene botta nella sofferenza e poi si riesce a pungere in maniera fredda e cinica. Tre punti che vanno considerati davvero importanti.

Guardando alle prestazioni dei singoli, in linea di massima hanno fatto tutti quanti una partita sufficiente. Non ci sono state particolari sbavature anche se qualche errore è stato commesso, ma nessun elemento merita stavolta di finire dietro la lavagna. Chiaro che si esalta Marco Nasti per i gol che ha fatto, si esalta la partita di Salvatore Elia, che in quel gol ha una partecipazione assolutamente importante. È piaciuta anche la coppia inedita di tre quartisti con Ceesay ed Ilie; soprattutto il rumeno, giocatore dal quale ci attendiamo molto, rispetto all’ultima gara ha fatto un passo positivo, giocando con quel pizzico di qualità in avanti, facendo un paio di belle giocate, ma mettendo dentro anche solidità, abnegazione e come già detto una fase difensiva di spessore. Lo abbiamo già citato, ma ci piace riportare ancora in evidenza la prova di Indragoli che è stata sicuramente matura. È vero, come dice Dionisi, la prima non si sbaglia quasi mai, il difficile adesso per il giovane ragazzo arriverà nelle conferme. Sugli scudi va il solito Fulignati ed anche in questo caso ci ripetiamo rispetto a quanto già detto qualche riga fa. Fulignati rappresenta una garanzia per questa squadra e diversi punti di quelli che l’Empoli ha in classifica sono figli delle parate di questo portiere che, oltre ad essere un bravo e serio professionista, ha anche i nostri colori tatuati dentro al cuore. A centrocampo qualcosina si è sbagliato, qualcosa di troppo si è subito, però fondamentalmente le cose che erano state chieste – anche in sede di sacrificio – sono state in linea di massima portate a casa. Poi, come detto, i subentrati hanno fatto davvero molto bene anche in gestione. Una piccola menzione va fatta anche per Conate che ha fatto un lavoro molto importante in quei minuti in cui è entrato, allungando la squadra e tenendo palla. L’ultimo pallone della partita è sui suoi piedi ed è molto bravo ed intelligente nella gestione di questo. I meriti vanno indubbiamente anche ad Alessio Dionisi. Pure lui era chiamato un po’ ad un riscatto dopo l’ultima prestazione non molto convincente, seppur arrivata su un campo particolare come quello già citato di Castellammare. Dionisi ha trovato le giuste chiavi di lettura, al netto anche delle assenze che si è trovato a dover gestire, assenze importanti perché comunque sono mancati due, anzi tre con Shpendi, di quei titolari che ormai facevano parte del suo undici iniziale. Si è trovato a perdere anche Pellegri in corso d’opera, ma la gestione iniziale e nel corso del match sono state onestamente positive. La mano del tecnico ha avuto sicuramente il merito in questa vittoria, in questa prestazione particolare, più “sporca”. Adesso è chiaro che serve nuovamente fare quello step in più nella prossima gara e la settimana, indubbiamente, dovrà intanto far capire chi ci sarà e chi non ci sarà. Poi ci sottoporremo ad un nuovo esame per capire dove i nostri sogni possono arrivare. Ma, come dicevamo nel pezzo che facciamo in precedenza alla partita, vincere a Mantova era importante per continuare a tenere aperta la porta dei sogni…