Al termine della gara che gli azzurri hanno vinto a Mantova abbiamo intervistato il tecnico azzurro, Alessio Dionisi, e l’attaccante oggi goleador, Marco Nasti. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi

Articolo precedenteLe pagelle di Mantova-Empoli 0-1
Articolo successivoGalleria Serie B 2025/26 | Mantova – Empoli
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

4 Commenti

  2. Tornato da Mantova, partita non bella e dove per lunghi tratti siamo stati messi sotto, ma dopo le due sconfitte a me l’atteggiamento e il cinismo sono piaciuti. Purtroppo troppi che commentano non conoscono (o non si ricordano) cosa sia la serie B, dove il bel gioco latita sempre e spesso vince chi tira più labbrate e ci mette più grinta.
    Resta il fatto che con la squadra del cispioso servirà ben altro, sperando almeno di recuperare qualcuno degli infortunati

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here