Nasti uno di noi!
Tornato da Mantova, partita non bella e dove per lunghi tratti siamo stati messi sotto, ma dopo le due sconfitte a me l’atteggiamento e il cinismo sono piaciuti. Purtroppo troppi che commentano non conoscono (o non si ricordano) cosa sia la serie B, dove il bel gioco latita sempre e spesso vince chi tira più labbrate e ci mette più grinta.
Resta il fatto che con la squadra del cispioso servirà ben altro, sperando almeno di recuperare qualcuno degli infortunati
Era un bell’intervento il tuo, perché sciuparlo così?
Rispetto.
R E S P E C T
Davvero: siamo a Natale e si deve essere sempre e comunque cattivi, maleducati, irrispettosi. Boh.