Nel momento più buio arriva una luce davvero radiosa. Cosi potrebbe essere descritto lo stringente presente dell’Empoli, capace di scrivere (totalmente a sorpresa) una pagina di storia incredibile. La nottata di Torino ci regala l’aver eliminato dalla Coppa Italia la Juve – e solo questo basterebbe per poter essere gioiosi – ma anche il raggiungimento della semifinale di Coppa Italia alla quale non ci eravamo mai arrivati. Un Empoli che arrivava dai cinque gol presi dall’Atalanta, dalla peggior prova offerta in tutta la stagione, alle critiche verso l’allenatore, alle parole del DS che parla per tutti. Ed alzi la mano chi alle 20:59 di ieri pensava che la serata potesse finire come è finita, nella migliore delle ipotesi si sperava in una figura decorosa ed un ritorno ad una prestazione di un certo tipo. Prestazione che non possiamo assolutamente definire dignitosa, perché il termine giusto è, superlativa. La vinciamo ai rigori, segnandoli tutti e quattro con due errori bianconeri (tra l’altro quelli dal senso del gol più accentuato), ma l’Empoli questa partita avrebbe ampiamente meritato di vincerla nei tempi regolamentari. Che dire del primo tempo? La cosa che viene principalmente in mente è che la prima frazione si sarebbe dovuta chiudere, come minimo, con due gol di scarto. E quel palo, preso da Konate al minuto 45, odora di beffa in vista di un secondo tempo che si prospetta davvero difficile. Vero che nella ripresa arriva il gol del pareggio bianconero, una bella magia di Thuram aiutato anche da un pizzico di ingenuità di Henderson, ma per il resto la squadra tiene bene e si propone in avanti con grande sfacciataggine e sicurezza. Se da questa gara si aspettavano delle risposte, partita vista anche da noi come una sorta di rottura di scatole prima di un confronto delicato in campionato, queste sono arrivate nella maniera più splendida possibile. In questo successo, in questa prestazione, c’è nettamente la mano di quel Roberto D’Aversa al quale tanti tifosi avevano già fatto il funerale. In questo successo, in questa prestazione, c’è l’aver visto all’opera alcuni ragazzi che hanno dimostrato una maturità calcistica incredibile. Che dire di Bacci e Tosto, ma anche di Konate che per poco non si toglie una soddisfazione enorme. E poi, vogliamo raccontare la partita di Marianucci? Lui che davvero si doveva smacchiare dalla brutta prova vista contro il Milan, un Marianucci perfetto in ogni singola lettura, bravo nella direzione della difesa soprattutto nel secondo tempo quando non c’è più Ismajli, e poi freddo in quel calcio di rigore che ci porta avanti. Ma parlando di singoli, con una leggera eccezione per un Goglichidze che ancora non somiglia a quello della prima parte di stagione, ci sono da tessere lodi a tutti gli elementi. Ha giocato solo un tempo, e cosi era già programmato, ma ancora una volta si è visto quanto possa essere importante avere Ismajli in campo. Insomma, una notte davvero magica, davvero incredibile, da godere per qualche ora ancora. Restando ancora per un attimo sui temi della Coppa, adesso ci sarà il Bologna in quella semifinale che si giocherà andata e ritorno, con poi una milanese in caso di… vabbeh non ci pensiamo nemmeno. Quello che invece adesso va pensato, e molto seriamente, è il ritorno al campionato. La gara di domenica a Marassi non sarà per niente semplice, ci sarà da ricaricare le pile visto che questi novanta minuti addosso ci sono. Come detto anche dallo stesso D’Aversa ieri a margine della gara, la speranza è che questo successo possa essere un energizzante importante proprio per il campionato, proprio per rimettersi in pista e togliersi dalla scomoda posizione in cui siamo. Fare la fine della Cremonese di qualche anno fa onestamente non sarebbe edificante anche avendo scritto questa pagina di storia e poi, soprattutto, bisogna dimostrare che l’Empoli è quello di ieri sera, non quello di domenica scorsa! Ovviamente riprende oggi il lavoro dei nostri in vista della gara con il Genoa, Ismajli e Marianucci ci sono, da capire se Fazzini ed Anjorin faranno progressi.