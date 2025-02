Sarà il Sig. Massa di Imperia l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica a Marassi contro il Genoa.

Sono undici le gare dirette fin qui, in questa stagione di serie A, dal fischietto ligure. Prima stagionale sia per i rossoblù che per gli azzurri. L’ultima direzione di Massa con l’Empoli risale alla notte della salvezza dello scorso campionato, il successo interno con la Roma. In totale sono diciassette gli incroci tra questo arbitro e la nostra squadra, il bilancio dell’Empoli è di 8 vittorie, 5 sconfitte e 4 pareggi. Quattordici i precedenti con il Grifone, in questo caso il bilancio genoano è di 4 vittorie, 4 sconfitte e 6 pareggi. La squadra più diretta da Massa è la Roma con 31 designazioni. L’ultima gara diretta è stata Lazio-Napoli 2-2. Al VAR ci sarà Sozza di Milano.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

FIORENTINA – LECCE Venerdì 28/02 h.20.45

MARINELLI

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: SANTORO

VAR: DI PAOLO

AVAR: AURELIANO

ATALANTA – VENEZIA Sabato 01/03 h.15.00

COLLU

DEI GIUDICI – GARZELLI

IV: MASSIMI

VAR: AURELIANO

AVAR: FABBRI

NAPOLI – INTER Sabato 01/03 h.18.00

DOVERI

ALASSIO – PERETTI

IV: COLOMBO

VAR: MARINI

AVAR: DI BELLO

UDINESE – PARMA Sabato 01/03 h.20.45

MARESCA

PRETI – DI MONTE

IV: MONALDI

VAR: PATERNA

AVAR: SOZZA

MONZA – TORINO h.12.30

RAPUANO

CARBONE – MINIUTTI

IV: BONACINA

VAR: DI BELLO

AVAR: PATERNA

BOLOGNA – CAGLIARI h.15.00

ZUFFERLI

DEL GIOVANE – FONTEMURATO

IV: GALIPO’

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: FABBRI

GENOA – EMPOLI h. 15.00

MASSA

MONDIN – LUCIANI

IV: PRONTERA

VAR: SOZZA

AVAR: MARINI

ROMA – COMO h. 18.00

PAIRETTO

BACCINI – IMPERIALE

IV: GIUA

VAR: CHIFFI

AVAR: PICCININI

MILAN – LAZIO h. 20.45

MANGANIELLO

PASSERI – COSTANZO

IV: FOURNEAU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PEZZUTO

JUVENTUS – H. VERONA Lunedì 03/03 h. 20.45

MARCHETTI

ROSSI C. – RASPOLLINI

IV: RUTELLA

VAR: PEZZUTO

AVAR: FABBRI