Eliminando la Juventus, l’Empoli si è qualificato per la storica semifinale di Coppa Italia. Si giocherà con il Bologna, andata ad Empoli e ritorno in Emilia. Una gara, questa che mette in palio la finalissima di Roma ma non solo. Infatti, con la rivisitazione della Supercoppa Italiana, andare a giocare la finale di Coppa Italia significa assicurarsi uno dei quattro posti in palio. Al di là dell’aspetto prettamente sportivo, sarebbe una cosa ovviamente galattica per noi, c’è da dire che anche disputare una sola partita permette al club di portare a casa due milioni di euro.

La sfida che si consumerà nel mese di aprile con i felsinei sarà davvero storica, ma oltre a questo ci sarà anche un importante aspetto economico a rendere il tutto ancor più determinante.