Riprenderà oggi il lavoro degli azzurri, già all’indomani della gara giocata e persa a Venezia. Si torna in campo per iniziare a preparare la penultima giornata di questo campionato, che si sta facendo davvero sempre più difficile. Venerdì prossimo, primo maggio, alle ore 15, contro l’Avellino: anche quella sarà una partita assolutamente difficile e complicata. Poi la commenteremo meglio durante la settimana, ma troveremo una squadra che ha raggiunto l’ottavo posto e che intende conquistare uno storico playoff. Gli azzurri, invece, guardano a questa gara come alla possibilità di trovare punti importanti, fondamentali, per provare a togliersi dall’attuale situazione in cui si trovano. Una situazione in cui, però, non basterà a questo punto soltanto un eventuale risultato positivo dell’Empoli, ma si dovrà guardare anche agli altri campi. Tra l’altro, la partita di venerdì sarà l’ultima, salvo eventuali appendici, che si giocherà al Castellani e quindi rappresenterà il congedo stagionale della squadra azzurra davanti al proprio pubblico. Si arriva a questo momento con una situazione che si sta complicando e incancrenendo sempre più, perché anche ieri è arrivata una sconfitta. Nella trasferta di Venezia, l’Empoli ha perso per la terza volta consecutiva lontano da casa, senza mai segnare un gol: Genova, Padova, Venezia. Sulla partita di ieri, onestamente, non c’è molto da dire. Noi che spesso, anzi sempre, cerchiamo di analizzare quello che ha fatto l’Empoli, provando a capire errori, peculiarità e situazioni eventualmente da salvare, stavolta dobbiamo guardare soprattutto all’avversario. Un avversario che si è dimostrato per quello che si pensava alla vigilia, ovvero più forte. La classifica non ha mentito: il Venezia ci aveva già doppiato nei punti prima del match e in campo la differenza si è vista. Una sconfitta sulla quale non si può davvero recriminare nulla, se non fare i complimenti all’avversario, che merita la posizione che occupa in classifica, ovvero la prima, e che si avvia a tornare dopo un solo anno in Serie A. Gli azzurri hanno provato a fare quello che potevano e, onestamente, dobbiamo anche dire che, al netto dell’avversario, la prestazione di ieri non è stata nemmeno la peggiore dell’anno. Anzi, in termini di atteggiamento, voglia e anche nel crederci, la squadra ha fatto vedere cose che non sono totalmente dispiaciute. Una partita che, se fosse arrivata magari sette o otto giornate fa, avrebbe anche rasserenato. Il problema è che, arrivando alla terz’ultima con una classifica che si è fatta davvero difficile, anche questi aspetti, che potremmo considerare positivi o pseudo tali, lasciano il tempo che trovano. Caserta ha provato a sparigliare le carte, cambiando l’assetto difensivo. Nelle sei partite precedenti dal suo arrivo a Empoli aveva sempre impostato la difesa a quattro, mentre stavolta è tornato a schierare la squadra come avevano fatto i suoi predecessori, Pagliuca e Dionisi. Questo perché il piano gara era chiaro: provare a tenere in piedi il fortino il più possibile, cercando di sfruttare gli spazi che il Venezia poteva lasciare.

Ieri, a differenza delle ultime partite in cui avevamo affrontato squadre che erano sotto di noi in classifica, non c’era da fare la partita e questo poteva anche alleggerire dal punto di vista mentale. Anche nelle scelte degli uomini si è capito bene quale fosse l’intento: dall’impiego di Simone Romagnoli, che non giocava da più di un anno ma che porta esperienza e centimetri, fino a Ilie, che veniva da prestazioni non positive ma che, per caratteristiche, poteva trovare il guizzo. Per un tempo l’Empoli è riuscito a tenere botta, avendo anche una ghiotta occasione che purtroppo Shpendi non è riuscito a concretizzare. Certo, il primo tempo si è chiuso con un dato significativo: appena il 18% di possesso palla per l’Empoli, e questo dice molto. La squadra era entrata anche discretamente bene nel secondo tempo, con un approccio piaciuto, ma poi il fortino è caduto. È arrivato il gol, con una dinamica purtroppo già vista: palla dalle corsie laterali, inserimento in area, errore difensivo e conclusione vincente. Da lì in poi le cose si sono fatte molto più complicate. L’Empoli ha avuto anche una grande occasione con il rigore inizialmente fischiato dall’arbitro Perri e poi revocato per un presunto fallo di mano di Busio. Nel finale il Venezia ha continuato ad attaccare, colpendo anche una traversa e trovando il gol del raddoppio. Ma, lo ribadiamo, da questo punto di vista c’è poco da dire: per quanto l’Empoli, almeno nell’atteggiamento, abbia fatto meglio rispetto ad altre occasioni, il punteggio avrebbe potuto essere anche più largo per i lagunari. Non è quindi tanto la partita di ieri, in sé, a generare pensieri negativi (certo nemmeno positivi), quanto ciò che è arrivato dagli altri campi. I risultati hanno infatti messo l’Empoli in una posizione in cui, adesso, il destino non è più soltanto nelle proprie mani. Per la prima volta in questa stagione, ma era inevitabile visto il trend di una squadra che nel girone di ritorno ha messo insieme soltanto 10 punti in 17 partite, siamo in zona play-out. Il campionato non finisce oggi, ma virtualmente, in questo momento, l’Empoli sarebbe a giocarsi lo spareggio salvezza, riportando alla mente il famoso 2012, quando proprio quel tipo di situazione fu fondamentale per mantenere la categoria e creare le basi per tutto ciò che sarebbe arrivato dopo. Le sensazioni, in questo momento, sono chiaramente molto negative. Basta vedere ciò che emerge oggi sui social, nei vari luoghi virtuali dove si commenta, ma anche parlando con la gente per strada: il pessimismo che questa squadra si sta portando dietro è evidente. Ed è forse questa la cosa peggiore, e qualcuno dovrebbe fare delle serie riflessioni, perché non si respira quell’aria che invece, nel 2012, a questo punto della stagione fu propedeutica per portare poi gli azzurri a ottenere quel traguardo. La sensazione è quella di una società in totale confusione, di un gruppo di giocatori che, per limiti qualitativi o mentali, non ha saputo dare quanto ci si aspettava, e di una sequela di risultati che non porta certo buoni presagi, soprattutto osservando come le squadre che in questo momento lottano con noi per lo stesso obiettivo interpretino le partite.

Crediamo però che l’errore più grande, adesso, sia quello di alzare bandiera bianca e arrendersi. È un concetto banale, quasi scontato, ma finché c’è vita c’è speranza. I prossimi 180 minuti, per quanto complicati e per quanto, come già detto, non dipendenti soltanto dalla nostra volontà, devono essere vissuti con lo spirito di chi ha ancora la possibilità e la voglia di salvare questa stagione scellerata. E se dovesse concretizzarsi anche lo spauracchio dello spareggio, in questo momento va vissuto come un’opportunità. Bisogna arrivarci non tanto con entusiasmo, che è difficile da trovare, ma con la giusta dose di equilibrio emotivo per provare a fare il meglio possibile. Poi le pecore si conteranno a fine stagione: lì arriveranno i giudizi e verranno dette le parole che dovranno essere dette. Questa squadra/società, è bene dirlo chiaramente, non verrà assolta per quanto fatto durante l’annata, anche in caso di salvezza. Ma la permanenza in categoria resta un obbligo e, senza fare troppi discorsi che adesso servono a poco, mantenere la Serie B può essere più importante di quanto si pensi, in ottica futura e per i progetti sportivi e non solo che ci sono intorno all’Empoli. È chiaro che il compito spetta in primis ai giocatori, poi allo staff e a mister Caserta che, purtroppo, non ha dato la scossa che ci si aspettava dopo l’ennesimo cambio di allenatore. A livello di media punti, addirittura, Caserta viaggia sotto quanto fatto da Pagliuca. Tra l’altro, i due hanno lo stesso numero di panchine in azzurro in questo momento: sette. Caserta è arrivato portando la novità della difesa a quattro, ma di settimana in settimana ha cambiato spesso formazione, senza mai trovare, o forse senza voler trovare, un undici più definito e compatto che potesse garantire maggiore solidità. Vogliamo pensare che questa scelta nasca non da confusione, ma dalla volontà di tenere tutti in discussione. Tuttavia, i numeri dicono che questo Empoli subisce sempre gol, spesso in maniera banale e, al netto della vittoria contro il Pescara — arrivata anche grazie alla superiorità numerica — la squadra non sta facendo bene. Anche ieri la gestione della panchina ha lasciato diversi dubbi. Caserta era squalificato, ma è evidente che le decisioni partano comunque da lui. Se l’undici iniziale poteva avere una logica in funzione del piano gara, non si sono visti gli aggiustamenti necessari a partita in corso: cambi tardivi e, a nostro avviso, anche sbagliati. Restando alla gara di ieri, anche a livello individuale non ci sono state particolari prestazioni da esaltare. Qualcuno ha fatto il proprio, portando a casa una sufficienza, ma nessuno ha brillato davvero. Anzi, c’è anche chi ha offerto una prestazione insufficiente, come Ceesay, apparso soprattutto nel primo tempo piuttosto svagato. A questo punto serve davvero poco altro. Le parole che facciamo e continueremo a fare, lo diciamo senza problemi, valgono zero. Adesso più che mai contano i fatti e quello che diranno le prossime due partite. Il momento è difficile, il più complicato dal 2012 a oggi, uno dei più duri della storia recente dell’Empoli targato Fabrizio Corsi. C’è da provare a salvare il salvabile, perché la sensazione è che la tragedia sportiva sia davvero dietro l’angolo e va evitata!