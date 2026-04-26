Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
Ma che non vi vergonate? Richiamare subito Pagliuca, così almeno lui i debosciati li batte nel muro!!! Indegni di rappresentare la nostra storia!!!!
Vèn via… smettiamo di scrivere.. ogni commento è superfluo…
C….come Corsi !!!!!
É finita dai. Inutile girarci intorno