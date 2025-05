Riprenderà oggi il lavoro degli azzurri in vista del prossimo impegno, quello di Monza che – con ogni probabilità – si giocherà domenica sera alle 20:45. Alla ripresa si dovranno verificare le condizioni di alcuni giocatori non ancora al meglio della condizioni. Tra questi anche Anjorin, valutando se possa essere schierabile dal primo minuto. A disposizione di mister D’Aversa tornerà Colombo che potrebbe tornare in campo con quindi Esposito e Fazzini a fungere da trequartisti. Per il resto non dovrebbe cambiare molto, ci sarà il ballottaggio tra Marianucci e Goglichidze con l’ex Primavera che adesso sembra star meglio.

Ovviamente sarà importante ritrovare la condizione anche dei vari Ebuehi e Kovalenko che potrebbero essere utili in corso d’opera. Va da se che la prossima gara si porta addosso l’obbligo di vittoria. Non è certo scontato che il Monza, già retrocesso, regali qualcosa agli azzurri (la storia insegna da Ancona a Palermo). Dovremmo essere più bravi ed attenti del solito, questa può essere la classica gara trabocchetto dove si ha tutto da perdere. E’ però incoraggiante l’approccio avuto contro il Parma, quello deve fungere da garanzia.